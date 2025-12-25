AKTUELNO

Hronika

DETE (7) I MUŠKARAC TEŠKO POVREĐENI, PREBAČENI U BEOGRAD: Poznati novi detalji saobraćajke kod Mionice (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: RINA ||

Dve osobe, od toga jedno sedmogodišnje dete teško su povređeni u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras u selu Radobić kod Mionice, rečeno je Tanjugu u PU Valjevo.

Osoba koja je sedela na suvozačevom mestu B.Đ. (44) zadobila je lakše povrede i na pregledu je u bolnici u Valjevu.

Vožac seata P.Đ. (47) iz Pančeva i sedmogodišnje dete Lj.Đ. životno su ugroženi i zbog povreda su prevezeni u Beograd.

Do nesreće je došlo kada je vozač zbog neprilagođene brzine i klizavog kolovoza sleteo u kanal i prevrnuo se na krov.

pročitajte još

HOROR U BRAZILU! Dvogodišnjakinju UBILE PIRANE: Roditelji skočili u vodu, ali već je bilo kasno

Autor: Marija Radić

#Automobil

#Mionica

#Saobraćajna nesreća

#Vozač

#krov

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

VATROGASCI IZVLAČILI POVREĐENE! Detalji stravične nesreće kod Novog Sada: Dve osobe prevezene u bolnicu (VIDEO)

Hronika

Strašna nesreća kod Kučeva: Poginuo vozač 'fijata', dete (7) teško povređeno

Hronika

DIREKTAN SUDAR SA KAMIONOM, AUTOMOBIL PREŠAO U SUPROTNU TRAKU! UŽASNA NESREĆA KOD ČAČKA! Povređeni hitno prevezeni u bolnicu!

Region

STRAVIČNA NESREĆA KOD BRČKOG: Dvoje mrtvih, tri osobe teško povređene

Hronika

Dve osobe lakše poveđene u udesu u Vojvode Stepe

Beograd

NOVE INFORMACIJE O SUDARU NA ZVEZDARI: Lekari saopštili u kakvom su stanju povređeni u nesreći kod Cvetkove pijace