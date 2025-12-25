ČOVEK KOG SU HTELI DA UBIJU ZVICER I DŽONI SA VRAČARA STIGAO U SRBIJU: Strahinja Savić izručen iz Crne Gore uz velike mere obezbeđenja

Savić je 2021. uhapšen zbog sumnje da je planirao likvidaciju pripadnika "škaljarskog klana" Marka Ljubiše Kana u Budvi, a sa njim je pao i Lazar Ilić kome je navodno pomagao u ubistvu Šarca u TC Ušće.

Danas je izvršena ekstradicija međunarodno traženog lica iz Crne Gore u Republiku Srbiju - S.S. (38), državljanina Republike Srbije koji se potraživao zbog prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivična dela teško ubistvo u pomaganju i udruživanje radi vršenja krivičnih dela, Krivičnog zakonika Republike Srbije.

Kako potom u saopštenju navodi crnogorska policija, postupajući po rešenju Višeg suda u Bijelom Polju, službenici Regionalnog centra bezbednosti "Sjever" u saradnji sa službenicima NCB Interpol-a Podgorica su, pravosudnim organima Republike Srbije izručili S. S., člana jedne visokorizične kriminalne grupe sa teritorije te države.

Napominjemo, sprovođenjem intenzivnih mjera u cilju lociranja međunarodno traženih lica, sa akcentom na članove organizovanih kriminalnih grupa i izvršioce teških krivičnih dela, S.S. je slobode lišen od strane službenika Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje 25. aprila tekuće godine u tom gradu.

On je danas izručen Republici Srbiji na graničnom prelazu Dobrakovo. Izručenje visokorangiranog pripadnika organizovane kriminalne grupe predstavlja rezultat pažljivo koordinisane međunarodne operacije između Uprave policije Crne Gore, Uprave kriminalističke policije Republike Srbije (Službe za borbu protiv organizovanog kriminala - SBPOK) i Ministarstva pravde Crne Gore, kao i potvrdu snažne policijske saradnje između dvije države.

Uprava policije nastavlja da sprovodi sveobuhvatne, strateški usmjerene aktivnosti u borbi protiv svih oblika teškog i organizovanog kriminala, sa posebnim akcentom na privođenje pravdi najrizičnijih kriminalnih struktura.

Inače, S. S. je, kako navode crnogorski mediji, Strahinja Savić iz Kraljeva koji je uhapšen 25. aprila ove godine nakon izdržane zatvorske kazne u trajanju od četiri godine, na koju je osuđen zbog izvršenog krivičnog dela stvaranje kriminalne organizacije te je blagovremenom razmenom informacija između policijskih službenika NCB Interpol-a Podgorica i Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje isti lišen slobode po osnovu postojanja međunarodne poternice. Savić je 2021. godine uhapšen zbog sumnje da je kao član organizovane kriminalne grupe planirao likvidaciju visokorangiranog pripadnika "škaljarskog klana" Marka Ljubiše Kana u Budvi.

Savić je u Srbiji, da podsetimo, osumnjičen za učešće u ubistvu Aleksandra Šarca u tržnom centru Ušće 2020. godine. On je, navodno, pomagao Lazaru Iliću koji je označen kao direktni izvršilac. Njih dvojica su kasnije zajedno uhapšeni u Crnoj Gori.

Savić se kasnije našao na meti "vračarskog" klana jer je navodno posle hapšenja otvorio policiji skaj telefon.

Prema navodima optužnice, Savić je posle hapšenja crnogorskoj policiji otvorio svoj Skaj telefon i navodno ispričao sve što zna o krivičnim delima, zbog čega su vođe klana odlučile da ga ubiju i to preko rođene sestre. Kako se navodi, da bi ga uplašili i izvršili pritisak na "izdajicu" zapalili su automobil i lokal tadašnjem vereniku Jelene Savić, a potom odlučili da u paket koji je trebalo da mu odnese u pritvor u Bijelo Polje, stave praseće pečenje natopljeno cijanidom.

Cijandi je, navodno, nabavio Radoje Zvicer i dao ga ljudima Nikole Vušovića zvanog Džoni sa Vračara, da ubiju Savića.



Autor: Pink.rs