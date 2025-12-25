UHAPŠEN PIROMAN U BEOGRADU – Polio lokal zapaljivom tečnošću i zapalio ga bakljom!

Drama na Pančevačkom putu: Pripadnici MUP-a uhapsili muškarca (36) zbog sumnje da je namerno izazvao požar u ugostiteljskom objektu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su S. D. (36) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je 31. oktobra ove godine u Ulici Pančevački put namerno izazvao požar u jednom ugostiteljskom objektu tako što ga je polio zapaljivom tečnošću i potom zapalio bakljom.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Ovaj slučaj izazvao je veliku pažnju javnosti, a nadležni organi ističu da će istraga utvrditi sve okolnosti i motive ovog drastičnog čina.

Autor: Dalibor Stankov