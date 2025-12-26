AKTUELNO

Hronika

UHAPŠEN MUŠKARAC ZBOG POLNOG UZNEMIRAVANJA U AUTOBUSU U BEOGRADU: Fizički i verbalno maltretirao 2 devojke, priveden odmah nakon prijave

Izvor: Kurir, Foto: E-Stock/nataša rajaković ||

Pripadnici policijske stanice Voždovac uhapsili su juče D.G. (42) zbog sumnje da je u javnom prevozu polno uznemiravao i fizički maltretirao dve devojke.

Zahvaljujući prisebnosti jednog od putnika, osumnjičeni je identifikovan i priveden odmah nakon prijave.

Incident se dogodio usred dana, kada je D.G. počeo neprimereno da se ponaša prema dvema mlađim ženskim osobama koje su se nalazile u vozilu. Prema rečima očevidaca, osumnjičeni ih je neprimereno dodirivao, vukao za kosu i upućivao im niz vulgarnih reči i uvreda, što je izazvalo uznemirenost među ostalim putnicima.

Herojska reakcija putnika

Iako se u ovakvim situacijama često dešava da okolina ostane nema, jedan od putnika u autobusu odmah je pozvao policiju. Zahvaljujući preciznim informacijama o kretanju vozila i opisu napadača, policija je intervenisala u najkraćem mogućem roku.

"Sve se odigralo brzo. Čovek je bio agresivan i devojke su bile vidno uplašene. Jedan od putnika je odmah uzeo telefon i pozvao policiju, koja ga je sačekala i uhapsila čim se ukazala prilika", navodi izvor upoznat sa slučajem.

Krivična prijava u redovnom postupku

Osumnjičeni D.G. je priveden u službene prostorije, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo. Protiv njega je podneta krivična prijava u redovnom postupku, što podrazumeva da će se u daljem toku procesa braniti sa slobode, dok će tužilaštvo prikupljati dokaze i izjave oštećenih i svedoka.

Ovaj slučaj još jednom je podvukao važnost građanske hrabrosti i brze reakcije policije u suzbijanju nasilja i uznemiravanja na javnim mestima.

Autor: D.Bošković

