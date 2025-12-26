OVAKO JE OTKRIVENO UBISTVO LAZAREVAČKOG BIZNISMENA: Mladić i devojka videli crni džak kako pluta Kolubarom i pozvali policiju - Unutra je bila noga

Više javno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv kik boksera Slobodana M. koji se tereti da je ubio i raskomadao Lazarevčanina Zorana Lukića sa kojim je sarađivao

Više javno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv kik-boksera Slobodana M. zbog ubistva biznismena Zorana Lukića iz Lazarevca, čije su noge pronađene krajem juna u Kolubari!

Ostatak tela ubijenog i raskomadanog Lukića, uprkos opsežnoj potrazi koja je trajala danima, nikada nije pronađen.

Nogu, za koju je odmah bilo jasno da pripada muškoj osobi, podsetimo, pronašli su mladić i devojka koji su bili na motoru. Naime, oni su videli nešto sumnjivo u Kolubari pa su o tome obavestili policiju koja je detaljnom pretragom utvrdila da se radi o ljudskoj nozi.

- Momak je prijavio da je u reci video crni džak, a kada je policija došla ispostavilo se da je reč o ljudskoj nozi. Na Kolubari je otpočela opsežna potraga, a sutradan je isplivala i druga noga. DNK analizom ispostavilo se da je reč o biznismenu Lukiću čiji je nestanak nekoliko dana ranije prijavio sin - naveo je izvor.

Nekoliko dana kasnije, lisice na ruke stavljene su Slobodanu M., kik-bokseru iz Lazarevca. Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni i žrtva su imali blizak odnos i poslovno su sarađivali od 2020. godine.

– Viđali smo ih često zajedno, bili su nerazdvojni. Svakog drugog dana pili su kafu u obližnjem kafiću, za koji se priča da je u vlasništvu S.M. – kaže izvor upoznat sa slučajem.

S.M. je poznat kao kik bokser, koji je imao zapažene nastupe u zemlji i inostranstvu. Godine 2018. ostvario je veliku pobedu na turniru u Italiji. Nakon toga povukao se iz profesionalnog sporta i posvetio se trenerskom radu u lokalnom klubu, gde je obučavao mlađe borce.

– Bio je fin, kulturan momak. Nikad problematičan. Ali kad je ušao u posao sa Z.L. kao da se potpuno promenio. Postao je povučen, nervozniji. O njemu pre toga nije mogla ružna reč da se čuje – kaže sagovornik.

Osumnjičeni je navodno, posle pronalska delova tela, nekoliko puta pozivan u policiju i ispitivan u svojstvu građanina.

– I dalje ne možemo da verujemo da je S.M. sposoban za tako nešto.Svi se pitamo šta je to u njemju probudilo zver kada je on mogap krvnički da ubije čoveka sa kojim je sarađivao. Ovo je tragedija, za porodicu Z.L., ali i za sve nas koji ih poznajemo – rekla je ranije za Kurir jedna meštanka Lazarevca.

Autor: D.Bošković