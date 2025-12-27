Žandarm van dužnosti sprečio krađu u Subotici: Lopovi uhvaćeni ispred poznatog trgovinskog lanca

Prava filmska scena odigrala se ispred marketa „Idea“ u Subotici, kada je policijski službenik Žandarmerije iz Novog Sada, iako van dužnosti, uočio dvojicu muškaraca sumnjivog ponašanja i odlučio da reaguje.

Kako se saznaje, osumnjičeni su neposredno pre toga izvršili krađu u marketu i pokušali da pobegnu, ali im je plan osujećen zahvaljujući brzoj reakciji pripadnika Žandarmerije. On ih je zadržao do dolaska policije i odmah obavestio kolege iz Policijske uprave Subotica.

Nekoliko minuta kasnije, patrola je stigla na lice mesta, a dvojica lopova su privedena i predata nadležnim organima na dalje postupanje. Ovim potezom još jednom je pokazano da policijska značka važi 24 sata dnevno.

Autor: A.A.