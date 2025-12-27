UHAPŠEN MALOLETNIK ZBOG UBISTVA U VRBASU: Mladić iz Savinog sela priveden zbog smrti Gorana!

Zbog ubistva Gorana Lazora uhapšen je i jedan maloletni meštanin.

Jedan maloletnik uhapšen je zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Gorana Lazora (46) u Savinom selu kod Vrbasa, nezvanično piše Kurir.

Da podsetimo, zločin se dogodio u četvrtak popodne, a brzo nakon pronalaska tela uhapšeni su L.M. (18) i L.N. (20).

- Naknadno je uhapšen i jedan maloletnik iz Savinog sela zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu. On će danas popodne biti priveden sudiji za maloletnike - kaže izvor i nastavlja:

- Dvojica punoletnih osumnjičenih biće saslušana danas u Višem javnom tužilaštvu u Somboru - dodaje sagovornik iz istrage.

Pa da podsetimo, Goran Lazor ubijen je u četvrtak 25. decembra oko 17 časova kod Osnovne škole "Branko Radičević" u Savinom Salu kod Vršca. Od zadobijenih uboda nožem Lazor je preminuo, a osumnjičeni L. N. (20) i L. M. (18) uhapšeni su ubrzo nakon ubistva.

- Za sada nije poznato da li su osumnjičeni i žrtva unapred dogovorili da se sastanu, ili su ga osumnjičeni mladići sačekali i napali, ali to će utvrditi dalja istraga koju vodi Više javno tužilaštvo u Somboru. Na fudbalskom terenu došlo je do svađe koja je eskalirala u krvavi zločin - podseća sagovornik i dodaje:

- Nije poznato ko je od osumnjičenih izvadio nož i zadao mnogobrojnije ubode po telu nesrećnog muškarca koji je ostao da leži pored sportskog terena. Osumnjičeni mladići su se razbežali i nisu pružili pomoć izbodenom.

Ekipa Hitne pomoći samo je mogla da konstatuje smrt nesrećnog muškarca.

Meštani Savinog sela kod Vrbasa opisali su stravične detalje zločina koje je potreslo celo mesto.

- Ne mogu da spavam od kad sam čula da je ubijen! Kako je moguće da neko nekom oduzme život?! Šta god da se desilo, možda je moglo da se sredi, a ne ovako... - kaže potresnim glasom komšinica i dodaje:

- Iskasapili su ga nasred terena kod škole! Čula sam da su braća napravila bukvalno sačekušu Goranu. Izbio je neki problem oko njih, koji očigledno nisu mogli da reše. Braća su navodno, došla sa noževima na teren kod škole. Došlo je do svađe, guranja, a zatim i tuče. Ubrzo su ovi klinci izvadili nož i počeli da ga ubadaju. Priča se po selu da su ga izboli kao neku životinju, da su ga i zaklali na kraju.

Autor: A.A.