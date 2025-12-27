'VIDELA SAM KRVAVE NOGE ISPOD MOG PROZORA' Stanari zgrade progovorili o krvoproliću u Kruševcu, prizor im još uvek pred očima

AKTUELNO

Svedoci krvavog pira u Kruševcu ispričali su za Kurir da stanari zgrade sa porodicom u kojoj se dogodio zločin nikada nisu imali probleme i da ih je ova vest o dvostrukom ubistvu i samoubistvo mlađeg muškarca Aleksandra V. potpuno šokirala!

- Još uvek sam potresena i potpuno van sebe. Sve se izdešavalo ispod mog prozora, čula sam bum i nisam reagovala na prvu, međutim, po dolasku hitne pomoći i policije, istrčala sam napolje i videla krvave noge ispred mog prozora. Onda sam čula o čemu se tačno radi i da je mladić pre toga ubio i roditelje - kaže jedna od stanarki zgrade za Kurir i dodaje:

- On je skočio sa sedmog sprata zgrade, videla sam samo nezgodan položaj tela i krvave noge, ta slika mi je i dalje pred očima.

Prema rečima naše sagovornice, zgradom su protutnjali vatrogasci, zajedno sa policijom i ekipom hitne pomoći, s obzirom na to da su pronađena i dva tela u porodičnom stanu.

- Protrčali su pored mene i vatrogasci i policija, a odmah za njima i ekipa hitne pomoći. Kažu da su zatekli još veći užas u stanu, svuda je bilo krvi, kao iz najgoreg horor filma

Stanar zgrade pored koje se dogodio krvavi pir kaže za Kurir da je u jednom momentu čuo vrisak.

- Sedeo sam kod kuće kada sam čuo vrisak, odmah sam izašao napolje i video telo u lokvi krvi - kaže on i dodaje da poznaje Aleksandra koji je pre samoubistva počinio krvavi pir.

- Poznajem ga dugo i koliko znam nikada nije bio problematičan, niko ne zna šta mu se desilo da uradio nešto ovako i potom presudi sebi. Još uvek ne mogu da verujem da je nešto ovako moguće...

