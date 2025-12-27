KRVAVA TUČA U NIŠKOJ KAFANI: Pokušao da spreči sukob, pa pretučen, a onda izboden

Nišlija (47), povređen je noćas u tuči do koje je došlo u jednoj kafani na Bulevaru Cara Konstantina gde se održavala prednovogodišnja proslava.

Kako pišu mediji, do obračuna je došlo oko 1.40 sati kada su se potukla dvojica gostiju.

- Jedan od dvojice učesnika tuče se potukao sa trećim muškarcem a muškarac (47) se umešao kako bi ih razvadio. Njegova dobra namera se loše okončala je je on zadobio najviše udaraca a osim toga uboden je oštrim predmetom u leđa - navode naši izvori upoznati sa slučajem

Povređenog čoveka Hitna pomoć je transportovala u UKC, za sada nije poznato njegovo zdravstveno stanje. Na lice mesta upućen je veći broj policijskih službenika, radi se na rasvetljavanju svih okolnosti događaja i utvrđivanju kakvim oruđem ili oružjem je nanesena povreda.

O ovom slučaju obavešteno je nadležno tužilaštvo koje će se izjasniti o kvalifikaciji dela kada bude poznat stepen povreda napadnutog čoveka.

Autor: D.Bošković