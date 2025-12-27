UKOLIKO GA VIDITE, ODMAH POZOVITE POLICIJU! Ovo je muškarac koji je na Novom Beogradu nožem izbo ženu: Dete sve gledalo! (FOTO)

Policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd, intenzivno tragaju za osobom sa fotografije koja je na teritoriji opštine Novi Beograd izvršila krivično delo razbojništvo.

Mole se građani koji imaju bilo kakve informacije o navedenoj osobi da jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona 011/279-75-42 ili na 192.

Jezivi napad snimile kamere

Inače, trenutak napada zabeležile su sigurnosne kamere u stambenoj zgradi u Bulevaru Arsenija Čarnojevića. Prema dostupnim informacijama, kamere su snimile kako starija žena ulazi u zgradu zajedno sa svojim maloletnim unukom, kog je prethodno vodila u park. Neposredno za njima u zgradu ulazi i muškarac koji se kasnije ispostavlja kao napadač, ne privlačeći posebnu pažnju.

Na snimku se vidi kako se žena sa detetom kreće hodnikom i prilazi stepeništu, kada im muškarac prilazi s leđa. Kako navodi izvor upoznat sa sadržajem snimka, napadač je u tom trenutku izvukao nož i fizički napao ženu, dok je dečak, vidno uznemiren, ostao da sedi na stepenicama pored bake.

Nakon napada, osumnjičeni uzima torbu povređene žene i ubrzo napušta zgradu. Ceo događaj odigrao se u veoma kratkom vremenskom periodu, ali je jasno zabeležen kamerama za video-nadzor, koje policija koristi u cilju identifikacije i pronalaska napadača.

Povređena žena je nakon incidenta zbrinuta i ukazana joj je lekarska pomoć, dok su policijski službenici obavili uviđaj i započeli intenzivnu potragu za osumnjičenim.

Autor: D.Bošković