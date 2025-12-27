OTKRIVENA POZADINA ZLOČINA U VRBASU? Maltretirali su Goranovog sina, on je hteo da reši problem sa njima, a onda su ga brutalno izboli

Prijatelji tvrde da je Goran Lazor poznavao osumnjičene za ubistvo jer im je često popravljao motor i automobil

Goran Lazor (46) koji je ubijen u Savinom selu kod Vrbasa, navodno se sa osumnjičenima L.N. (20) i L.M.(18), koje je dobro poznavao, posvađao jer su oni u prethodnom periodu maltretirali njegovog sina!



Da podsetimo, Lazor je ubijen u četvrtak popodne, a meštani Savinog sela pronašli su njegovo telo pored fudbalskog igrališta. Veoma brzo nakon zločina uhapšeni su osumnjičeni, a inspektori su pronašli i nož kojim je nesrećni Lazor ubijen.

Hteo da reši sukob

- Goran je prema svedočenju meštana bio miran čovek, nije se svađao ni sa kim, gledao je svoja posla. Međutim, kolaju informacije da su osumnjičeni u prethodnom periodu maltretirali njegovog sina, pa je on odlučio da sa njima popriča o tome. Navodno je zbog toga i postavio onaj čudni status na Fejsbuku samo tri dana pre ubistva - priča dobroobavešteni izvor Kurira

- Nejasno je samo da li je Lazor otišao da se nađe sa osumnjičenima ili su ga oni pratili i presreli, a potom se žučno posvađali i izboli ga nasmrt - objašnjava sagovornik.



Najbolji drug ubijenog Gorana za Kurir je potvrdio ovu priču.



- Maltretiranje Goranovog sina dogodilo se nekoliko dana pre zločina. Goran je za to saznao i kobnog dana je izašao iz kuće. Pojma nisam imao gde ide, kada sam se probudio dočekale su me crne vesti, da mog druga više nema - priča za Kurir prijatelj.

Kako kaže, mladići koji su uhapšeni zbog zločina od ranije su u selu poznati kao problematični.

- Pre izvesnog vremena su i mene provocirali, ali nisam reagovao, pa su prestali. Normalan čovek ovako nešto ne može da uradi - priča drug.

Osumnjičenima popravljao motor

Najgore od svega, kaže prijatelj, je to što je Lazor svoje dželate dobro poznavao.

- Goran je bio izvrstan majstor i svi u selu su ga znali i pozivali kada su imali neki problem da im reši. Nikada nikoga nije odbijao i u dobru i zlu bio je tu za svakoga, pa tako i za njih. Znam da im je popravljao motore i kola, a oni su ga ubili kao psa! - zaključio je drug.

Više javno tužilaštvo u Somboru naložilo je obdukciju tela stradalog.

- Obzirom na to da je Goran iskrvario jako brzo, sumnja se da su mu presekli arteriju - kaže izvor.

Pa da podsetimo, Goran Lazor ubijen je u četvrtak 25. decembra oko 17 časova kod Osnovne škole "Branko Radičević" u Savinom Salu kod Vršca. Od zadobijenih uboda nožem Lazor je preminuo, a osumnjičeni L. N. (20) i L. M. (18) uhapšeni su ubrzo nakon ubistva.

Kukavički su ga napali

Prijatelj ubijenog Gorana kaže da očekuje maksimalnu kaznu za osumnjičene.

- Kukavički su napali i povredili jednog mirnog i finog čoveka, momka koji se nikada nije posvađao ni potukao. Zašto nisu udarili na jačeg od sebe, nego na njega? - pita se revoltirani drug.

Oko za oko, zub za zub

Goran Lazor, podsetimo, samo tri dana pre zločina oglasio se na društvenoj mreži Fejsbuk gde je istakao da ima sukob koji je otišao toliko daleko da će morati da se reši "oko za oko, zub za zub"!

- Ne diram nikog i ne želim da mene neko dira, a pošto su me neki smradovi dirali vreme je da im se na****m mame. Oko za oko, zub za zub - glasio je Fejsbuk status sada ubijenog Gorana Lazora.

Autor: D.Bošković