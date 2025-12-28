AKTUELNO

Hronika

NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU ŽENE (67) IZBODENE PRED UNUKOM NA NOVOM BEOGRADU: Iako je napadač ubo čak 9 puta, lekari su uspeli da je stabilizuju!

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Žena (67) koju je juče u ulazu u zgradu na Novom Beogradu izbo nepoznati muškarac, od jutros je u stabilnom stanju, iako je zadobila čak devet uboda nožem!

Ranjena žena je nakon ubadanja prevezena u Urgentni centar, a lekati su joj konstatovali povrede na gotovo čitavom telu.

- Zadobila je tri ubodne rane u predelu desne ključne kosti, jednu u levu ključnu kost, četiri u levo rame i jednu u glavu. Takođe, konstatovan joj je pneumotoraks. Po prijemu u bolnicu, lekari su je pregledali i sanirali joj rane, pa je smeštena na Odeljenje intezivne nege i lekari prate njeno stanje - kaže izvor i dodaje:

- Iako je zadobila čak decet uboda, na svu sreću nije životno ugrožena. Od jutros je u stabilnom stanju, njeno stanje se i dalje prati, biće rađene i dodatne analize. Ono što je najvažnije jeste to da ona nije životno ugrožena.

Podsetimo, muškarac je juče usred dana ušao u zgradu za ženom koja je vodila dete, najverovtanije unuka, ne starijeg od sedam godina. Kada je žena sa detetom počela da se penje uz stepenice, on je odjednom počeo da je ubada.

- Ubadao ju je i ubadao, na kraju joj je strgao torbu s ramena, žena se survala niz stepenice, a on je izašao. Dečak je čitavu scenu posmatrao sa stepenica, a kada je napadač otišao, prišao je baki - podseća naš izvor.

Autor: A.A.

#Beograd

#Napad

#najnovije informacije

#ubadanje

#Žena

POVEZANE VESTI

Hronika

ŽENA IZBODENA U ULAZU ZGRADE NA NOVOM BEOGRADU: Napadač je ubadao u grudi, vrat i rame!

Hronika

EVO KAKVO JE STANJE ŽENE IZBODENE NA NOVOM BEOGRADU! Monstrum joj s leđa zadao ubode u glavu, butnu kost... Sve to ispred deteta!

Hronika

KAMERE SNIMILE KAKO KRVNIČKI UBADA ŽENU ISPRED UNUKA: Monstrum ušao za njima u zgradu i izvadio nož, uznemirujući detalji ubadanja na Novom Beogradu!

Hronika

UZNEMIRUJUĆE! POGLEDAJTE SNIMAK KRVNIČKOG UBADANJA ŽENE PRED UNUKOM: Napadač ulazi za njima, smeje se, a onda vadi nož i započinje KRVAVI PIR (VIDEO)

Hronika

Novi detalji napada u Rakovici: Žena (67) izbodena u porodičnoj kući, sumnja se da je napadač njen sin

Hronika

Plamen stigao do samog vrha zgrade! Najnovije informacije o ogromnom požaru na Novom Beogradu: Sve krenulo iz kafića! (VIDEO+FOTO)