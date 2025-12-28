NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU ŽENE (67) IZBODENE PRED UNUKOM NA NOVOM BEOGRADU: Iako je napadač ubo čak 9 puta, lekari su uspeli da je stabilizuju!

Žena (67) koju je juče u ulazu u zgradu na Novom Beogradu izbo nepoznati muškarac, od jutros je u stabilnom stanju, iako je zadobila čak devet uboda nožem!

Ranjena žena je nakon ubadanja prevezena u Urgentni centar, a lekati su joj konstatovali povrede na gotovo čitavom telu.

- Zadobila je tri ubodne rane u predelu desne ključne kosti, jednu u levu ključnu kost, četiri u levo rame i jednu u glavu. Takođe, konstatovan joj je pneumotoraks. Po prijemu u bolnicu, lekari su je pregledali i sanirali joj rane, pa je smeštena na Odeljenje intezivne nege i lekari prate njeno stanje - kaže izvor i dodaje:

- Iako je zadobila čak decet uboda, na svu sreću nije životno ugrožena. Od jutros je u stabilnom stanju, njeno stanje se i dalje prati, biće rađene i dodatne analize. Ono što je najvažnije jeste to da ona nije životno ugrožena.

Podsetimo, muškarac je juče usred dana ušao u zgradu za ženom koja je vodila dete, najverovtanije unuka, ne starijeg od sedam godina. Kada je žena sa detetom počela da se penje uz stepenice, on je odjednom počeo da je ubada.

- Ubadao ju je i ubadao, na kraju joj je strgao torbu s ramena, žena se survala niz stepenice, a on je izašao. Dečak je čitavu scenu posmatrao sa stepenica, a kada je napadač otišao, prišao je baki - podseća naš izvor.

