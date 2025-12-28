MUP OBJAVIO NOVU FOTOGRAFIJU Ovo je čovek osumnjičen za napad na Novom Beogradu

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije objavilo je danas novu fotografiju muškarca za kojom policija traga, a koji je u subotu na Novom Beogradu nožem napao ženu staru 67 godina i zadao joj više ubodnih rana.

"Policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd, intenzivno tragaju za osobom sa fotografija koja je na teritoriji opštine Novi Beograd izvršila krivično delo razbojništvo. Mole se građani koji imaju bilo kakve informacije o navedenoj osobi da jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona 011/279-75-42 ili na 192", navedeno je u saopštenju MUP-a.

Ministar policije Ivica Dačić rekao je ranije danas da policija radi na identifikovanju muškarca koji je napao ženu i zadao joj povrede.

Prema dostupnim video-snimcima sa nadzornih kamera, žena je s detetom ušla u haustor zgrade, dok je za njima išao i čovek koji ju je ubrzo napao, a potom je zbacio sa stepeništa i strgao torbu s ramena.

