HOROR U VRBASU, NAĐENO TELO VEZANO ZA STUB! Policija zatekla stravičan prizor na salašu, sumnja se na ubistvo

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i dežurni javni tužilac sprovode intenzivnu istragu povodom pronalaženja tela muške osobe na salašu u neposrednoj blizini Vrbasa. Telo je otkriveno danas oko 12 časova.

Prema prvim rezultatima uviđaja, sve ukazuje na to da je reč o nasilnoj smrti izvršenoj na izuzetno svirep način. Žrtva je pronađena u jednom od pomoćnih objekata salaša, vezana kanapom za stub.

Ovo se desilo u blizini Vrbasa.

Inspektore je na licu mesta zatekao jeziv prizor - muškarac je imao teške povrede glave, a prema rečima izvora bliskih istrazi, lice nastradalog je od siline udaraca neprepoznatljivo.

Policija je odmah po dolasku obezbedila širi krug mesta zločina. Forenzičke ekipe su satima prikupljale tragove koji bi mogli ukazati na oružje kojim je zločin izvršen, kao i na broj učesnika u ovom napadu.

Sumnja se na ubistvo.

Telo je, po nalogu tužioca, poslato na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu radi obdukcije, kojom će se utvrditi tačno vreme i neposredni uzrok smrti.

Identitet muškarca još uvek nije zvanično saopšten dok se ne obavi identifikacija od strane članova porodice.

Policija trenutno vrši informativne razgovore sa zaposlenima na salašu i proverava snimke sa nadzornih kamera na prilaznim putevima.

Autor: D.Bošković