'SADA NAM JE JASNO...' Progovorile komšije uhapšenog monstruma koji je KRVNIČKI IZBO BAKU: Jedna stvar im od početka bila čudna! (FOTO)

Nakon brze i efikasne akcije policije, pripadnici Uprave kriminalističke policije trenutno se nalaze u iznajmljenom stanu napadača sa Novog Beograda, u kojem je, prema saznanjima Kurira, boravio poslednja dva meseca.

Stan se nalazi u mirnom delu grada u Rakovici, a policija detaljno pretražuje prostor u potrazi za eventualnim dokazima koji bi mogli da rasvetle motive i okolnosti brutalnog napada koji je uznemirio javnost.

- Interventna je ušla u stan odmah po nalogu tužilaštva. Reč je o garsonjeri koju je osumnjičeni iznajmio po izlasku iz zatvora i u kojoj je boravio poslednja dva meseca - otkriva izvor Kurira blizak istrazi.

Njega su iz ulaza zgrade u kojoj je boravio do vozila interventne jedinice sproveli sa lisicama na rukama, pognute glave uveden je u vozilo.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je ranije već bio poznat policiji i iza sebe ima krivični dosije.

Stanari zgrade u kojoj se nalazi sporni stan kažu da su šokirani policijskim prisustvom i da osumnjičenog gotovo nisu ni primećivali.

- Nismo ga mnogo viđali ovde, relativno kratko je boravio. Sada nam je jasno zašto je policija svuda - kaže jedan od komšija.

Autor: D.Bošković