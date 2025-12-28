UHAPŠENA I PARTNERKA MONSTRUMA! Najnoviji detalji o hororu koji je podigao Beograd na noge (VIDEO+FOTO)

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) iz stana krvnika Tihomira Krstića izneli su dve pune kese dokaza, saznaje Informer na licu mesta.

Iz stana u ulici Pilota Mihajla Petrovića u Rakovici gde je i uhapšen muškarac koji je izbo baku na Novom Berogradu izvedena je i jedna ženska osoba - piše Informer.

Kako saznajemo, reč je o Krstićevoj partnerki koja je takođe otišla sa policijom.

- Mije nam bilo sve jedno kada je upala policija. U ovoj zgradi ima mnogo stanara, a na spratu gde je uhapšen ima dosta dece - pričaju nam komšije koje su i dalje u strahu.

Policiјski službenici PU za grad Beograd identifikovali su i uhapsili Tihomir Krstić (44) zbog postoјanja osnova sumnje da јe јuče u Novom Beogradu izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaјu nad šezdesetosmogodišnjom ženom.

Policija je osumnjičenom stavila lisice na ruke u Rakovici u Ulici pilota Mihajla Petrovića.

Osumnjičeni јe јuče oko 13 časova u holu zgrade oštećenoј ženi zadao više ubodnih rana nožem zadavši јoј tom prilikom teške povrede opasne po život, nakon čega јoј јe oteo torbu i udaljio sa mesta događaјa.

Krstiću јe određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu priјavu, biti priveden Višem јavnom tužilaštvu u Beogradu.

Podsetimo, napadač je žrtvi zadao nekoliko uboda nožem pred unukom, nakon čega je pokrao i pobegao u nepoznatom pravcu.

Izbodena žena je kolima Hitne pomoći prebačena u Urgentni centar na odeljenje reanimacije.

Povređena žena je u stabilnom stanju i nije životno ugrožena.

Naime, žena je zadobila tri ubodne rane u predelu desne ključne kosti, jednu u levu ključnu kost, četiri u levo rame i jednu u glavu. Konstatovan joj je i pneumotoraks (povreda pluća). Po prijemu u Urgentni centar, lekari su konstatovali povrede i ona je smeštena u Odeljenje intenzivne nege gde lekari prate njeno stanje. Ona je u stabilnom stanju i nije životno ugrožena.

Autor: D.Bošković