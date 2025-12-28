ŠOK DETALJ SA SNIMKA NAPADA NA NOVOM BEOGRADU! Niko nije primetio šta je psihopata uradio pre nego što je izvadio nož, ovo je horor! (VIDEO)

Na uznemirujućem snimku se vidi kako osumnjičeni Tihomir Krstić ulazi za ženom i detetom, verovatno nakon što ga je ona, ne sluteći ništa, pozdravila kao što se uobičajeno pozdravljaju komšije.

Snimak sa nadzorne kamere koji se poslednjih sati deli, među stanarima zgrade u Bulevaru Arsenija Čarnojevića izazvao je potpuni šok i strah, iz razloga što se na njemu vidi trenutak kada napadač, osumnjičeni Tihomir Krstić (44), uz osmeh na licu i glumeći ljubaznost, ulazi u zgradu odmah iza starije žene i njenog unuka, a zatim joj nekoliko sekundi kasnije zabija nož u telo.

- Najstrašnije je to što se sve vreme psihopatski smejao, kao da mu nije bio cilj da učini nešto ovako. Glumio je normalnog čoveka, a u ruci je sve vreme držao nož. Smejao se ženi ljubazno dok je čekao pogodan momenat da joj zarije nož u leđa - kaže jedan od stanara zgrade na Novom Beogradu.



Prema rečima komšija, zgrada se inače zaključava i može se ući samo uz ključ ili ako vam neko otvori. Na snimku se vidi kako napadač ulazi odmah za ženom i detetom, verovatno nakon što ga je ona, ne sluteći ništa, pozdravila kao što se uobičajeno pozdravljaju komšije na ulazu.

- Verovatno mu je rekla "dobar dan", a on joj je uzvratio sa osmehom, što je još jezivije.Drži nož i ponaša se kao da je najnormalnija stvar na svetu - priča uznemirena komšinica.

Samo nekoliko trenutaka kasnije, na stepeništu zgrade, muškarac je ženu (67) napao s leđa i zadao joj čak devet ubodnih rana, i to naočigled njenog petogodišnjeg unuka. Nakon toga joj je oteo torbu i pobegao.

Stanari kažu da je snimak dodatno pojačao strah u kraju.

- Da nije snimljeno, niko ne bi verovao. Čovek ulazi, smeška se, a onda uradi nešto monstruozno. To nije normalno ponašanje, hvala bogu da je uhapšen, sada smo malo mirniji - kaže jedan od stanara.

Frizerka iz frizersko-kozmetičkog salona koji se nalazi preko puta zgrade kaže za Kurir da je u trenutku napada bila na poslu, ali da ništa nije čula.

- Radila sam ceo dan, imala sam mušterije i ništa se nije čulo. Tek kada su došli policija i Hitna pomoć, shvatila sam da se desilo nešto strašno - navodi ona i dodaje da joj je neverovatno da se takav zločin dogodio neprimećeno usred dana.

Sumnjivo

Jedna žena iz okolnih zgrada kaže da joj deluje kao da je napadač pratio ovu ženu.

- Meni je ovde sve čudno. Ko bi usred bela dana, sa nožem, napao ženu zbog torbe? Taj je morao da je prati i da zna da nešto ima u toj torbi. Kao da je znao kada dolazi i šta ima kod sebe - kaže ona.

Prema njenim rečima, način na koji je napadač delovao ukazuje na osmišljen plan.

- Niko ne ide tako mirno, sa osmehom, da uradi ovako nešto ako nije unapred odlučio. To je jezivo - dodaje ona.

Podsetimo, napad se dogodio u subotu oko 13 časova na Novom Beogradu. Teško povređena žena hitno je prevezena u Urgentni centar, gde joj je ukazana lekarska pomoć. Prema poslednjim informacijama, ona nije životno ugrožena, ali je zadržana na lečenju, a više o tome možete pročitati u našem odvojenom tekstu.

Stanari kažu da se nakon svega više ne osećaju bezbedno u sopstvenoj zgradi, iako je na svu sreću napadač u nedelju uhapšen.

Autor: D.Bošković