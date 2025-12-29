AKTUELNO

Hronika

NOĆ DRAME U BEOGRADU: Tri saobraćajke, jedan požar i jedan pad na gradilištu

Izvor: Beta, Foto: E-Stock/nataša rajaković ||

Protekle noći u Beogradu su se dogodila tri udesa, jedan požar i jedan pad sa visine.

U Hitnoj pomoći je rečeno da je dvoje lakše povređenih prevezeno u Urgentni centar i da je jedan udes bio jutros oko 6.30 na Ibarskoj magistrali, kod skretanja za Sremčicu, pa o njemu još nema dodatnih informacija.

Požar se dogodio oko 1.00 u Ripnju i u njemu je lakše povređen jedan muškarac od 60 godina.

Pad sa visine dogodio se na gradilištu kod Bulevara JNA u Jajincima, pao je jedan 60-godišnji muškarac i on je prevezen u Urgentni centar.

Lekarske ekipe intervenisale su 135 puta, 24 puta na javnom mestu.

Za pomoć telefonom, najčešće su se javljali pacijenti sa bolovima u grudima i astmatičari.

Autor: A.A.

#Beograd

#Hitna pomoć

#Noć

#Saobraćajna nesreća

#udes

POVEZANE VESTI

Beograd

BURNA NOĆ U BEOGRADU! Tri saobraćajne nezgode, jedan muškarac povređen, motociklista odbio pomoć

Beograd

Noć u Beogradu! Dve osobe povređene u dva udesa

Beograd

NOĆ U BEOGRADU: 3 osobe lakše povređene u udesu na Bubanj potoku

Beograd

TRI SAOBRAĆAJKE U BEOGRADU: Troje ljudi povređeno, Hitnoj pomoći ponovo glavobolje zadavali ALKOHOLIČARI

Hronika

Tri saobraćajke u Beogradu u noći za nama: Pet osoba povređeno

Hronika

Tri saobraćajke u noći za nama: Ima povređenih