VEZALI GA ZA STUB, PA ZVERSKI TUKLI DO SMRTI: Policija uhapsila osumnjičene za monstruozno UBISTVO na salašu kod Vrbasa - JEZIV TRAG pronađen pored tela žrtve

Pripadnici policijske uprave u Novom Sadu za samo nekoliko sati rasvetlili su surovo ubistvo muškarca u Vrbasu.

Uhapšena su dva lica zbog sumnje da su, na nepristupačnom terenu, čoveka vezali za stub, mučili i ostavili da umre.

Oteli su lančić i odvezli njegov automobil.

Tragovi pokazuju da je žrtva, pre smrti, petama kopala zemlju u pokušaju da se oslobodi.

Motiv surovog ubistva biće utvrđen tokom istrage, navodno zločin su izvršili zbog novčanog duga.

Zverstvo kakvo Srbija ne pamti

Podsetimo, juče oko 12:15 časova, slučajni prolaznik na imanju naleteo je na beživotno telo nepoznatog muškarca. Prema saznanjima sa terena, žrtva je bila čvrsto vezana za stub, a tragovi mučenja vidljivi su na svakom koraku. Lice ubijenog je potpuno prekriveno modricama, podlivima i otvorenim ranama, do te mere da je identitet u ovom trenutku nemoguće utvrditi.

Ono što je posebno šokiralo iskusne operativce jeste činjenica da je nesrećnom čoveku glava bila potpuno umotana u plastičnu foliju, što ukazuje na to da je ubica želeo da produži agoniju žrtve ili da pošalje jezivu poruku.

Autor: Iva Besarabić