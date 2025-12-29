Horor u Somboru: Zaklao ženu i ćerke dok su spavale, spalio ih, pa se obesio

Zdravko Goranović (59) zaklao je na spavanju suprugu Mirjanu (55) i ubio ćerke Anastasiju (19) i Anabelu (15), a zatim zapalio kuću i obesio se na tavanu, 29. decembra 2021. godine u Somboru.

Osnovni sud u Somboru je nakon zločina saopštio da je Zdravko Goranović bio na poternici i to zbog neplaćanja alimentacije i nasilja u porodici.

Kako se nije pojavljivao na sudu, za njim je raspisana poternica. Uhapšen je i određen mu je pritvor 29. jula 2021. godine, a nedelju dana pre tragedije je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od tri godine i tri meseca kada mu je pritvor ukinut. Takođe, dobio je zabranu prilaska ženi i deci.

Kada su nađena tela nesrećne Mirjane, Anastasije i Anabele, istražitelji su odmah posumnjali da su ubijene na spavanju, jer bi se u suprotnom, bar jedna od njih spasila.

Goranović je nakon što je pobio porodicu, njihova tela dovukao do prizemlja kuće i spalio ih. Njihova ugljenisana tela našao je sin Marko, jedini preživeli.

Nakon toga se popeo na tavan gde se obesio, a njegovo telo je takođe bilo zahvaćeno plamenom. U džepu je nađen krvav nož.

- Po izlasku iz pritvora pokušavao da kontaktira sa Mirjanom i decom. Pet dana ih je neprestano zvao na telefon, ali mu se nisu javljale, jer nisu želele nikakav kontakt s njim, pošto ih je čitavog života maltretirao. Izgleda da je to razbesnelo Zdravka, koji je važio za prekog čoveka, psihopatske naravi. Ne mogavši da stupi u kontakt sa porodicom, on je došao do njihove kuće, iz koje je odlukom suda iseljen zbog nasilja. Ušao je kroz prozor, jer su valjda vrata bila zaključana - rekao je tada izvor iz istrage.

Inače, u oktobru 2010. godine je Zdravko Goranović ostavio u dvorištu kuće zamenika osnovnog javnog tužioca u Somboru Vladimira Šakića kopiju ručne bombe uz preteću poruku.

- Optužio si nevinog čoveka. Imaš još vremena da ispravno postupiš. U protivnom, prvo materijalna šteta, a onda idemo dalje. Čuvaj prvo sina, pa ženu, a i sebe. Sledeći put u paketu može biti nešto eksplozivno. Razmisli ozbiljno o svemu - pisalo je u poruci.

Autor: A.A.