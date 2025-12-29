AKTUELNO

Doneta presuda za ubistvo Alekse, minimalna kazna za ubice

Izvor: Informer.rs, Foto: Pink.rs ||

Aleksinčanin Ognjen Petković (22) osuđen je danas na godinu dana zatvora zbog smrti Alekse Stojmenovića (25) kojem je naneo povrede od kojih je preminuo.

Zoran Trajković, optužen da je učestvovao u tuči koja je Aleksu koštala života, osuđen je takođe na godinu godina zatvora.

Više javno tužilaštvo tražilo je za Petkovića najmanje devet, a za Trajkovića minimalno godinu dana zatvora.

Petković je optužen je da je 16. maja 2021. godine na rođendanskom slavlju, tokom tuče zadao smrtonosni udarac Aleksi pa se tereti za tešku telesnu povredu sa smrtnim ishodom za šta je propisana kazna zatvora od dve do 12 godina.

Kako je navelo Više javno tužilaštvo, tokom tuče koja je izbila na proslavi 18. rođendana na terasi ugostiteljskog objekta u Aleksincu, nakon gurkanja Ognjen je snažno zamahnuo desnom rukom ka levoj gornjoj strani tela pokojnog Alekse i udario ga u levu stranu vrata usled čega je došlo do rascepa leve vertebralne pršljenske arterije pa je mladić od posledica povrede preminuo u niškom UKC.

Petkovićev branilac advokat Saša Knežević istakao je da nema dokaza da je Ognjen kriv te da se optužnica zasniva na pogrešnom tumačenju manjkavog video zapisa, od strane neovlašćene institucije u ovom slučaju Zavoda za sudsku medicinu.

Ovo je prvostepena presuda na koju pravo žalbe Apelacionom sudu imaju i tužilaštvo i odbrana.

Autor: A.A.

