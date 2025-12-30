VLASNICA LOKALA U KOME JE ALEKSA PRETUČEN NASMRT PRVA OSUĐENA: Evo zašto je skrivala snimak fatalne tuče u kojoj je umro mladi Aleksinčanin!

Aleksa Stojmenović je pretučen u lokalu u vreme epidemije korone pa su nakon tragedije sakriveni snimci kako se ne bi videlo da je u sali mnogo više osoba od tada propisane norme.

Smrt Alekse Stojmenovića konačno je dobila epilog kada su danas pred Višim sudom u Nišu na jednogodišnje zatvorske kazne osuđeni Ognjen P. (21) i Zoran Trajković, a ovo je inače druga i treća presuda koje su donesene u ovom slučaju, s obzirom na to da je ranije osuđena i Aleksinčanka J.R.K. (44) na kaznu zatvora od pet meseci!

- Ognjen P. osuđen je za učestvovanje u tuči, a ne za tešku telesnu povredu sa smrtnim ishodom, a zbog učestvovanja u tuči osuđen je na godinu dana i Zoran Trajković, inače Ognjenov drug - kaže izvor i dodaje:

- J.R.K. (44) je kaznu izdržavala u svom stanu, a osuđena je i na novčanu kaznu od 80.000 dinara jer je 16. maja, nakon tuče u njenom restoranu u kojoj je smrtno stradao dvadesetpetogodišnji Aleksa Stojmenović, sakrila digitalni rekorder za video nadzor i time onemogućila policijskim službenicima istražne radnje - podseća naš izvor.

Kako smo ranije pisali, kad je policija u ugostiteljskom objektu zatražila snimke sa sigurnosnih kamera, kako bi se rasvetlio kobni događaj, vlasnica se pravdala da joj je risiver izgoreo u požaru.

- Međutim, policija je pregledala mesto gde se nalazio risiver i posumnjala da je nedavno sklonjen. Suočena sa činjenicama vlasnica je priznala da je sklonila risiver i predala ga policiji. Na jednom od snimaka zabeležena je tuča i video se momenat kad Aleksa zadobija udarac u vrat nakon čega je zločin rešen - kaže izvor iz istrage.

Inače, sve se dogodilo u vreme epidemije korone pa su nakon tragedije sakriveni snimci kako se ne bi videlo da je u sali mnogo više osoba od tada propisane norme.

Podsetimo, policija je po prijavi da se četvorica mladića tuku došla u ugostiteljski objekat u kojem se slavio 18. rođendan i ispred lokala zatekla Aleksu bez svesti. Mladić je prebačen u Klinički centar u Nišu gde je nekoliko sati kasnije preminuo zbog krvarenja u produženoj moždini.

Suze neutešne majke

Majka preminulog Alekse na jednom od suđenja kada su prikazani snimci zaplakala je dok ih je gledala, a kako je po izlasku iz sudnice rekla za Kurir, izuzetno ju je pogodio deo materijala na kom se vidi kako joj sina iznose s mesta tuče.

- Meni je najpotresnija scena u toj priči scena iznošenja mog sina iz restorana u policijski auto. To smo sada videli i to mi je najstresniji deo i to saopštenje da je on nakon toga preminuo. Što se tiče njegovog negiranja da je on na snimcima, šta da kažem? Od njih je to očekivano - rekla je Nikolićeva nakon suđenja.

Autor: Jovana Nerić