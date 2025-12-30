HOROR U ZEMUNU! Dečaku bakljom pržili genitalije, od udaraca mu pukle jetra i slezina!

Ugrinovačka ulica u Zemunu, mirna saobraćajnica koja povezuje srce ove opštine, u četvrtak uveče postala je poprište zločina koji po svojoj monstruoznosti prevazilazi sve zabeležene slučajeve uličnog nasilja u poslednjoj deceniji.

Napad na petnaestogodišnjeg dečaka nije bio obična tuča, bila je to planirana, sadistička tortura koja je dete dovela na samu ivicu smrti, a čitavu Srbiju ostavila u stanju dubokog šoka.

Dok se lekari bore da stabilizuju vitalne organe tinejdžera, operativci Trećeg osnovnog javnog tužilaštva i MUP-a sklapaju mozaik brutalne „sačekuše“ koju su izvela maskirana lica.

Dva automobila i fantomke

Sve je počelo oko večernjih sati kada se dečak nalazio u društvu nekoliko svojih vršnjaka. Prema informacijama do kojih smo došli, napadači nisu bili slučajni prolaznici. Napad je izveden vojničkom preciznošću: dva automobila su naglo presekla put grupi dece, a iz njih je izletelo više NN lica sa fantomkama na glavama.

Pitanje koje je prethodilo masakru postalo je jezivi simbol beogradskog asfalta: „Za koga navijaš?“. Dok su ostali dečaci u samoodbrani i panici uspeli da se razbeže, petnaestogodišnjak nije bio te sreće. Ostao je sam protiv brojnijeg i naoružanog neprijatelja.

Od drvenih motki do baklje

Ono što je usledilo u narednih nekoliko minuta može se opisati samo kao čist sadizam. Napadači su drvenim motkama počeli da zadaju silovite udarce dečaku po celom telu. Međutim, besnilo napadača nije se tu zaustavilo.

Usled brutalnih udaraca drvenim palicama u predelu stomaka dečaku su teško oštećene jetra i slezina. On je u bolnicu primljen sa masivnim unutrašnjim krvarenjem, zbog čega je hitno prebačen u jedinicu intenzivne nege.

Kulminacija zverstva dogodila se kada su napadači upalili baklju. Umesto da je bace, koristili su je kao instrument za mučenje, dečaku su namerno nanete teške opekotine po nogama i genitalijama.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu hitno je pokrenulo istragu. Prioritet je identifikacija vozila koja su korišćena u napadu.

- Izuzeti su video-zapisi sa privatnih kuća, prodavnica i gradskih kamera duž Ugrinovačke ulice i svih okolnih pravaca bekstva ka Novom Beogradu i Altini. Proverava se komunikacija putem mobilnih telefona u kritičnom periodu kako bi se utvrdilo koji su brojevi bili aktivni na toj lokaciji. Sa lica mesta izuzeti su tragovi i predmeti koji bi mogli sadržati biološki materijal napadača - kaže izvor.

Pravni stručnjaci napominju da bi, zbog težine povreda (jetra i slezina su vitalni organi), delo moglo biti prekvalifikovano iz teške telesne povrede u pokušaj teškog ubistva.

Autor: Jovana Nerić