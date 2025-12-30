MATEJ PERIŠ JE PRE ČETIRI GODINE IZAŠAO IZ KLUBA I NESTAO: Mesecima se tragalo za mladim Splićaninom, telo isplivalo tek u maju, a evo po čemu su ga prepoznali

Splićanin Matej Periš (27) pre tačno četiri godine došao je na doček nove 2022. godine u srpsku prestonicu, ali umesto lepog provoda, njihov dolazak obeležila je jedna od najvećih potraga ikad viđenih u Srbiji, a jedna tužna priča ujedinila je Split i Beograd. Mladić je, podsetimo, 30. decembra sa drugovima izašao u provod i nikada se više nije vratio kući.

Matej je, kako su svi mediji izveštavali, tokom provoda sa drugovima izašao iz kluba u Beton hali. Momci sa kojima je došao bezuspešno su pokušavali da ga dobiju, ali je telefon bio nedostupan. Na kraju su nestanak prijavili policiji. Srpska policija digla se na noge i ubrzo po prijavi nestanka momka obavljena je rekonstrukcija njegovog kretanja uz pomoć video nadzora.

- Ispostavilo se da se on uputio Karađorđevom ulicom ka Brankovom mostu, gde je pokušao da zaustavi taksi vozilo. S obzirom da u tome nije uspeo trčećim korakom nastavio je ka Travničkoj ulici, gde je prema snimcima nadzornih kamera kod Save promenade sišao niz stepenice i ušao u reku - podseća naš sagovornik

- Matej Periš poslednji put je viđen živ baš na tom snimku na kome se vidi kako ulazi u Savu i pliva.

Uprkos tome, potraga za mladićem nije stajala. U Beograd je došao i njegov otac Nenad Periš, a sve raspoložive snage tragale su danonoćno za mladićem.Agonija se završila tek pet meseci kasnije, kada je 18. maja 2022. godine kod Ade Huje na Karaburmi isplivalo telo mladića.

- Odmah je uočeno da je mladić obučen isto kao Matej, u džepu je imao mobilni telefon, a na ruci srebrni sat. Upoređene su fotografije i bilo je jasno da je natpis na majici identičan- rekao je ranije naš izvor iz istrage.

Telo je po izvlačenju bilo blatnjavo.

Matej je otišao sa ovog sveta iznenada Na godišnjicu Matejevog nestanka Nenad Periš je rekao da se posle sinovljeve tragične smrti svrha njegovog života promenila. - Ova godina je bila neverovatno tragična i celoj našoj porodici je promenila život. Matej je otišao sa ovog sveta iznenada. Iz potrebe da proslavi dolazak Nove godine dogodilo se to što se dogodilo i nepovratno se sve promenilo.Samo na trenutke uspem da skrenem misli, da se posvetim nečemu drugom, ali vratim se Mateju natrag. Bogu ipak zahvaljujem na svemu, svi nosimo krst koji smo dobili i on nikada nije težak, zato treba verovati i nadati se tom ponovnom sustretu sa Matejem, nastaviti hodati napred, što nikako nije lako - rekao je Periš za Kurir.

- Mladić koji je izvučen iz Dunava bio je potpuno blatnjav, kako po licu, tako i po celom telu. Za njegovu garderobu su se zakačile alge i mulj. Lice je bilo neprepoznatljivo, jer je toliko dugo u vodi - kaže izvor.

Dva dana kasnije, telo Mateja Periša poslato je u rodni Split, a nekoliko stotina građana došlo je u Crkvu Svetog Ante gde je održano opelo. Među okupljenima bio je i patrijarh srpski Porfirije, koji se pridružio nadbiskupu Hočevaru. Uplakani građani prilazili su Nenadu, Matejevom ocu, i izjavljivali mu saučešće. On je na kraju dostojanstveno zahvalio svima koji su došli da isprate Matejevo telo.

- Ja i moj sin idemo u Split. Ne odlazimo za stalno i ne ostavljamo vas ovde. Ostavljamo naša srca. Molim Boga da mi da snage - tiho je rekao Periš.

Hronologija x 29. decembar 2021- Matej Periš sa nekoliko prijatelja dolazi u Beograd iz Splita x 30. decembar 2021 - Splićanin odlazi iz kluba u Beton hali i nestaje bez traga x 18. maj 2022 - U Dunavu na Adi Huji pronađeno telo nestalog Periša x 20. maj 2022 - Kovčeg sa telom Mateja Periša prevezen u Split x 23. maj 2022 - Mladić sahranjen na groblju u Splitu u krugu porodice

