Arilje zavijeno u crno: Ivana i Predrag ubijeni u kafiću, ubica izgovorio jednu rečenicu pa zapucao

Ivana i Predrag Novaković ubijeni su 31. decembra 2024. godine u kafiću u centru Arilja, dok su proslavljali doček Nove Godine.

Gosti kafića ispričali su tada da je Branko Pušica ušao u lokla potražio Predraga, a onda posle samo nekoliko izgovorenih reči zapucao. Kada je Predrag pao mrtav, nastala je panika, vriska i gungula, a surovi ubica je hladnokrvno prošao do drugog kraja kafića gde je bila Predragova supruga Ivana i ispalio i u nju više hitaca, a onda se okrenuo i pobegao.

Ivana Novaković je od zadobijenih povreda preminula u užičkoj bolnici.

Branko Pušica je ubrzo uhapšen u neposrednoj blizini kafića.

Kako su ispričali svedoci dvostrukog ubistva u Arilju, Branko Pušica se po dolasku u kafić sve vreme ponašao čudno. Više puta je prilazio Predragu Novakoviću koji je bio za drugim stolom, pa se vraćao za svoj. To je primetila žena koja se nalazila u kafiću i odmah skrenula pažnju svom poznaniku.

- On je odmah razgovarao sa pokojnim Predragom i Brankom Pušicom zbog njegovog ponašanja. I sada pokojna Ivana Novaković ukazala je isto drugom svedoku. Sve to je došlo čak i do vlasnika lokala kojem je jedna žena tražila da smiri Pušicu, jer će napraviti problem, jer je prilazio Predragu. Nakon toga je vlasnik lokala došao do stola za kojim je bio poznanik Pušice i pitao ga u vezi sa njim, te i upitao da li da ga izbaci iz lokala. Pomenuti muškarac je vlasniku rekao da Pušica sedi sa svojom suprugom i da bi bilo ružno da ga zbog toga izbaci iz lokala - navodi se između ostalog u optužnici.

Među iskazima svedoka navodi se i svedočenje muškarca kojem se ubica obratio neposredno pred dvostruko ubistvo u Arilju.

Kako je ispričao, Pušica mu je rekao: "On je zatrovao moju porodicu, zatrovaću ja njegovu!".

- Nekoliko minuta kasnije, Pušica je uzeo pištolj i prišao Predragu i sa male udaljenosti pucao u njega. Žrtva je pala na pod, a ubica je stao iznad njega i ispalio još tri hica. Potom se okrenuo ka Ivani i ispalio hice i u nju - navodi se u optužnici.

Inače, Novakovići su bili vlasnici hladnjače u mestu u blizini Arilja. Za njih Ariljci kažu da su bili mladi i uspešni ljudi, srećna porodica.

Osuđen na 18 godina

Branko Pušica (37) u novembru ove godine osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina.

Njemu su se optužnicom na teret stavljala krivična dela - teško ubistvo na štetu Predraga i Ivane, kao i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Za ovaj zločin pretila mu je doživotna robija, međutim sud je doneo šokantnu odluku i izrekao mu je jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora.

Autor: S.M.