DECA BACALA PETARDE, KONTEJNERI U PLAMENU: Taksista sprečio veću tragediju u Sremskoj Mitrovici

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Prava drama odvijala se sinoć oko 23 časa u naselju Matija Huđi, u blizini prodavnice "Mačak", kada je izbio požar u reciklažnom dvorištu i zahvatio kontejnere za smeće.

Prema rečima taksiste koji se u tom trenutku zatekao na licu mesta, vatru je najverovatnije izazvala grupa maloletnika, starosti oko 13 godina, koji su bacali petarde u neposrednoj blizini kontejnera.

– Video sam decu kako bacaju petarde, a ubrzo potom buknuo je plamen. Kada su shvatili šta se dešava, pokušali su da gase vatru, ali sam ih zaustavio jer je situacija već bila opasna – rekao je taksista.

Vatra se brzo širila, a postojala je realna opasnost da zahvati obližnju pijacu i drveće, što bi moglo da dovede do znatno veće materijalne štete, ali i ugrožavanja bezbednosti građana.

Na lice mesta su ubrzo stigli vatrogasci, koji su brzom i efikasnom intervencijom lokalizovali požar i sprečili njegovo dalje širenje. U požaru su izgoreli kontejneri, dok povređenih, srećom, nije bilo.

Ovaj incident još jednom upozorava na ozbiljne posledice neodgovorne upotrebe pirotehnike, naročito u naseljenim delovima grada i u blizini zapaljivih objekata. Nadležni apeliju na roditelje da obrate pažnju na ponašanje dece, posebno tokom prazničnih dana, kako bi se izbegle potencijalne tragedije.

Autor: Iva Besarabić

#Drama

#Policija

#Požar

#Sremska Mitrovica

#Tragedija

