KAO DA JE BIO UKLET! Na OVOM SPLAVU su se nizale nesreća, a na kraju je potonuo: Gosti u panici bežali, a prilikom izvlačenja poginuo ronilac

"Nezaboravna novogodišnja noć" pretvorila se u horor kada je na dočeku 2023. godine potonuo Fristajler, na kome je, kako se sumnja, bilo gotovo četiri puta više ljudi od dozvoljenog

Novogodišnja noć između 31. decembra i 1. januara 2023. godine zauvek će ostati upamćena kao noć kada je beogradski splav "Fristajler" počeo da tone, dok su stotine ljudi u panici bežali ka obali. Iako je tragedija izbegnuta pukom srećom i nije bilo poginulih, istina o tome šta se te noći zaista dogodilo, ni danas nije poznata.

Nakon ovog događaja, policija je privela, kako je saopšteno tada iz MUP-a Srbije, direktora, vlasnika i menadžer splava. Kao vlasnik splava "Fristajler" imenovan je grčki državljanin Markos Ljapis (51), menadžer je bio Darko Veljović (46), a direktor splava Marko Radulović (41).

Uhapšeni su bili osumnjičeni da su 31. decembra 2022. na splavu omogućili prisustvo većeg broja osoba nego što je kapacitet objekta, koji je zbog toga delom potonuo, čime su osumnjičeni ugrozili bezbednost većeg broja ljudi. Splav je, naime, bio registrovan za 220 osoba, a na njemu je, kako je procenjeno, bilo više od 700 ljudi!

- Od prvog dana spekulisalo se da je splav bio drastično prepunjen. Registrovani kapacitet bio je 220 ljudi, ali ključni trag vodi do karte broj 715, što baca sumnju da je na splavu bilo i više od 700 gostiju - podseća izvor.

Tragedija tokom izvlačenja splava

U junu 2023. godine, šest meseci nakon što je splav potonuo, započelo je njegovo izvlačenje iz vode, ali se posle nekoliko dana dogodila tragedija. Ronilac (25), koji je učestvovao u akciji čišćenja, nastradao je kada je na njega pao frižider.

- Mladić je ostao zaglavljen ispod frižidera. Kolege su uspele da ga izvuku, ali nije mu bilo spasa - ispričali su tada za medije očevici tragedije.

Konačno izvučen naredne godine

Uklanjanje ostataka splava počelo je 22. septembra 2024.godine , a u posao su bile uključene firme „Regulacije“, „Geoprojekt SM“ i „Ivan Milutinović PIM“.

Delovi potonulog splava konačno su izvučeni 4. oktobra.

"Fristajler" je u fokusu srpske javnosti bio 2021. godine, kada je policija, nakon hapšenja Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i pripadnika njihovog klana, istraživala splav zbog saznanja da je on jedno od mesta na kojima je ovaj klan prodavao drogu.

Policijska brigada i Žandamerija, uz pomoć psa tragača, u februaru 2021. pretresali su "Fristajler", a ronioci su detaljno pretraživali reku ispod splava i to na prednjem delu, gde obično stoji obezbeđenje. Tada se verovalo da je kao obezbeđenje na ovom splavu radila ekipa Veljka Belivuka, a objekat je bio meta pretresa ne bi li policija pronašla dodatne dokaze protiv klana.

Četiri godine ranije, 2017. godine, "Fristajler" je goreo. Tada su nepoznate osobe čamcima prišle do splava i zapalile ga, a radnik koji je spavao u kancelariji u poslednjem trenutku se spasao smrti od vatre koja je progutala ceo splav.

