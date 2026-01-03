HOROR U BEOGRADU: Bivši momak upao u frizerski salon, izbo radnika koji je branio koleginicu!

AKTUELNO

Mirno popodne u beogradskom frizerskom salonu pretvorilo se u krvavi obračun kada je muškarac nasrnuo na bivšu devojku, a njen kolega teško povređen pokušavajući da je zaštiti.

U jezivom incidentu koji se dogodio u jednom frizerskom salonu u Beogradu, muškarac (51) teško je povređen dok je pokušavao da spase koleginicu od bivšeg partnera koji je na nju nasrnuo nožem.

Prema rečima svedoka, drama je počela kada je napadač potegao sečivo na devojku. U tom trenutku, njen kolega je bez oklevanja stao između njih, pokušavajući da je zaštiti od direktnih uboda. U rvanju sa nasilnikom, zadobio je teške povrede ubodnom ranom.

Iako povređen, uz pomoć ostalih radnika i građana koji su se zatekli na licu mesta uspeo je da zadrži napadača do dolaska policije.

Povređeni S.Ć. (51) je hitno prevezen u Urgentni centar sa teškim povredama i nalazi se pod stalnim nadzorom lekara.

Pripadnici policije su na licu mesta uhapsili M.R. (37).

„Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati po nalogu nadležnog tužilaštva, a tereti se za pokušaj ubistva“, potvrđeno je nezvanično.

Policija je obavila uviđaj u salonu, a svedoci daju izjave kako bi se utvrdile sve okolnosti napada. Kao motiv se sumnja patološka ljubomora i nerešeni odnosi nakon raskida veze.

