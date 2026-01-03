AKTUELNO

UHAPŠEN UBICA ŠKALJARCA U BUDVI: Ispalio kišu metaka u Sima Markovića – Oglasio se MUP!

Policija Crne Gore u rekordnom roku rasvetlila ubistvo u Budvi – osumnjičeni N.B. (24) iz Podgorice uhapšen u spektakularnoj akciji u Spužu.

Službenici Uprave policije Crne Gore, u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, rasvetlili su ubistvo koje se dogodilo 30. decembra 2025. godine u mestu Markovići, opština Budva, kada je vatrenim oružjem ubijen S.M. (52) iz Budve.

Prema zvaničnim informacijama, osnovano se sumnja da je N.B. (24) iz Podgorice ispalio više projektila u pravcu Sima Markovića, usmrtivši ga na licu mesta, nakon čega se dao u bekstvo.

Događaj je policiji prijavljen sa zakašnjenjem od nekoliko sati, što je otežalo postupanje, posebno jer se lice mesta nalazi na periferiji grada. Uprkos tome, policija je u manje od 24 časa identifikovala osumnjičenog.

U sinhronizovanoj akciji, uz podršku Specijalne jedinice policije, N.B. je lociran i uhapšen na teritoriji Spuža, opština Danilovgrad, nakon čega je sproveden u Odeljenje bezbednosti Podgorica.

Osumnjičeni se u evidencijama vodi kao član jedne organizovane kriminalne grupe, interesantan zbog zloupotrebe narkotika i nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.

Uprava policije nastavlja aktivnosti u cilju identifikacije logističke podrške i povezanih lica. N.B. će uz krivičnu prijavu biti sproveden postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

MUP je saopštio da će javnost o svim daljim merama i radnjama biti blagovremeno obaveštena.

Autor: Dalibor Stankov

