PORAZNA STATISTIKA: Više od 100 ljudi godišnje pogine u Srbiji samo zato što nisu vezali pojas!

Svake godine više od 100 porodica u Srbiji doživi tragediju zbog jedne jednostavne stvari – nevezanog pojasa.

Više od 100 ljudi godišnje izgubi život na srpskim putevima samo zato što nisu vezali sigurnosni pojas. Ovo nisu samo brojevi iz policijskih izveštaja, već porazna realnost koja se ponavlja iz godine u godinu.

Iako automobili postaju sve moderniji i bezbedniji, osnovna mera zaštite – vezivanje pojasa – i dalje se zanemaruje.

Zadnje sedište: „Zona lažne bezbednosti“

Statistika pokazuje ogromnu razliku u navikama vozača i putnika. Dok na prednjem sedištu pojas koristi oko 85% ljudi, na zadnjem sedištu to čini svega 20%.

Mnogi veruju da su putnici pozadi „sigurniji“ jer imaju sedišta ispred sebe, ali u sudaru nevezan putnik pozadi postaje projektil koji ugrožava i sebe i one ispred.

Brojke koje opominju

Policija svake godine zabeleži više od 170.000 prekršaja nekorišćenja pojasa. Iza svake kazne stoji potencijalna tragedija koja je izbegnuta pukom srećom.

Prednje sedište: Pojas smanjuje rizik od smrtnog ishoda do 50%.

Zadnje sedište: Upotreba pojasa smanjuje rizik od smrti za čak 75%.

Izgovori ne važe u sekundi sudara

„Samo idem do prodavnice“, „Pojas me steže“, „Imam vazdušne jastuke“ – ovo su najčešći izgovori. Ali sudar se ne najavljuje, on se dešava u deliću sekunde.

U tom trenutku jedino što vas može spasiti jeste mali klik koji traje manje od sekunde.

Ne dozvolite da postanete deo crne statistike. Vežite se – zbog sebe i onih koji vas čekaju kod kuće.

Autor: Dalibor Stankov