Incident u Urgentnom centru u Beogradu! Ošamarila i šutnula medicinsku sestru, pa POBEGLA

U Urgentnom centru Univerzitetskom kliničkog centra Beograd medicinska sestra sinoć je pretrpela fizičko nasilje, kada ju je jedna žena, ošamarila i šutnula je u stomak.

Medicinsku sestru je, kako saznajemo oko 20 časova udarila žena koja je došla da donese vodu i hranu pacijentkinji koja je u zelenoj zoni čekala na pregled.

Do medicinske sestre i ove žene najpre je došlo do verbalnog okršaja, koji se zatim završio fizičkim napadom, nakon čega je žena koja ju je udarila pobegla.

Tačan uzrok se još istražuje, a kako navode naši izvori, medicinska sestra je izjavila da je do sukoba došlo zbog papirologije.

Svađa, šamar i udarac nogom u stomak

Sestra je ženu opomenula da to ne radi, međutim, ova je nastavila, a pošto je sestra povisila ton, ova ju je najpre ošamarila, pa šutnula u stomak.

Prema našim saznanjima, uprkos svemu, medicinska sestra ovaj napad još nije prijavila policiji, ali je u okviru zdravstvene u stanove sačinjena službena beleška.

Autor: S.M.