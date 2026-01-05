AKTUELNO

Hronika

DEVOJKA ZATEČENA MRTVA NA PODU U KOSTIMU DEDA MRAZA, NA RUKAMA I NOGAMA TRAGOVI VEZIVANJA?! Otkrivamo najnovije detalje misteriozne smrti u Cvijićevoj ulici

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs, privatna arhiva ||

Miloš M., koji je bio u stanu sa pokojnom, po dolasku Hitne pomoći hodao je go, a pre nego što je skočio sa 8. sprata pitao: "Jel mrtva?"

Devojka M. P. (28) pronađena je mrtva nakon novogodišnje noći u Cvijićevoj ulici u Beogradu, a Kako Kurir saznaje ona je zatečena kako leži na podu stana obučena u kostim Deda Mraza!

U takvom stanju je, kako saznaje Kurir, zatečena po dolasku ekipe Hitne pomoći koja je došla na poziv koji je uputio mladić Miloš M. (30). Naime, prizor koji je u stanu zatekla ekipa Službe hitne medicinske pomoći bila je i više nego uznemirujuća.

- Glava devojke bila je modra, dok su na rukama i nogama uočeni jasni tragovi vezivanja. Dežurna doktorka je, nakon pregleda, mogla samo da konstatuje smrt - kaže izvor blizak Kuriru i dodaje da je za to vreme mladić Miloš M. unezvereno i uznemireno hodao go po stanu.

Kako saznajemo, vozač Hitne pomoći pokušao je da ga smiri i rekao mu da se obuče kako bi krenuli u bolnicu.

Foto: privatna arhiva

- Mladić je tada samo kratko upitao: "Je l’ mrtva?", a nakon što je dobio potvrdan odgovor, uputio se ka terasi stana i pred prisutnima skočio sa visine. Izvršio je samoubistvo skokom sa osmog sprata zgrade gde je prethodno bio sa pokojnom devojkom tokom novogodišnjih praznika - dodaje sagovornik.

U stanu su, prema izvorima bliskim istrazi, na stolu pronađene novčanice u apoenima od po 2.000 dinara, kao i opojne droge, kokain i heroin.

Policija je obavila uviđaj, a istraga je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti ove jezive tragedije.

Autor: A.A.

#Cvijićeva

#Deda mraz

#Devojka

#mrtva

POVEZANE VESTI

Hronika

Detalji horora na vašaru u Beogradu: Muškarcu u kostimu Deda Mraza zapela brada, a onda pao sa 13 metara visine

Hronika

POSLEDNJA OBJAVA KOJA LEDI KRV U ŽILAMA: Mladić iz Cvijićeve postavio fotografiju sa terase, pa skočio sa 8. sprata!

Hronika

NOVI DETALJA UŽASA U BEOGRADU! Poznato ko je mladić koji je skočio sa prozora zgrade: Policija u stanu pronašla mrtvu devojku, a zatim i OVO

Hronika

DRAMA U SURČINU: Muškarac KRVAV, sa posekotinama na vratu i preponama došao u policiju

Hronika

Tragedija u centru Beograda: Mladić skočio sa 9. sprata nakon što mu je devojka umrla pred očima

Hronika

Srpkinja (23) pronađena mrtva u Austriji: Telo nađeno na krevetu