OTKRIVAMO KO JE UPUCANI MLADIĆ IZ BORČE: Ima DEBEO DOSIJE, hapšen zbog droge i krađa, ne želi da oda napadača!

Nakon pucnjave koja se sinoć dogodila u Borči, identifikovan je ranjeni mladić.

Reč je o devetnaestogodišnjem Marinku K., osobi sa debelim policijskim dosijeom, koji je i pored teških povreda odlučio da se brani ćutanjem.

Operativna saznanja iz istrage o sinoćnjoj pucnjavi u Borči ukazuju na to da meta napada nije bila slučajna. Kako saznajemo, ranjeni Marinko K. (19) odranije je dobro poznat organima reda po izvršenju više krivičnih dela.

Dosije ranjenog mladića

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, Marinko K. u svom dosijeu ima evidentirana krivična dela koja ukazuju na problematičnu prošlost, uprkos njegovim mladim godinama - više puta je procesuiran zbog imovinskih delikata.

Operativni podaci ukazuju na njegovu povezanost sa distribucijom narkotika, što policiju navodi na sumnju da bi motiv sinoćnjeg obračuna mogli biti neraščišćeni računi u kriminalnim krugovima.

Od Doma zdravlja do operacione sale

Podsetimo, ranjeni Marinko K. je sinoć, odmah nakon ranjavanja u stomak i nogu, privatnim vozilom transportovan do Doma zdravlja u Borči. Nakon što mu je ukazana prva pomoć, on je sanitetom prebačen u KBC Zvezdara.

Lekari su tokom noći obavili hitnu hiruršku intervenciju. Iako su rane bile ozbiljne, njegovo stanje je trenutno stabilno i nalazi se pod policijskim nadzorom u bolnici.

"Zavet ćutanja" otežava istragu

"Plan za bekstvo јe pripremljen"

Uprkos tome što je bio meta direktnog napada, Marinko K. nastavlja da odbija saradnju sa istražnim organima. Na pitanja inspektora o napadačima i motivu svađe koja je prethodila pucnjavi, mladić je kratko izjavio da "ne zna ko je pucao" i da "nema šta da kaže".

Policija i Više javno tužilaštvo intenzivno rade na identifikaciji dvojice komšija sa kojima se Marinko sukobio neposredno pre nego što je potegnuto oružje. Veruje se da su napadači pobegli kroz uske ulice starog dela Borče, a u toku je analiza snimaka sa nadzornih kamera koje su mogle zabeležiti njihov beg.

Poseban fokus istrage usmeren je na tvrdnje ranjenog mladića da je napadač nasilno upao u njegovu kuću pre nego što je otvorio vatru. Policija trenutno proverava verodostojnost ove priče iz nekoliko razloga. Forenzičari tragaju za dokazima o nasilnom ulasku na vratima i prozorima objekta. Proverava se da li je pucnjavi prethodila galama u dvorištu, što bi ukazalo na to da se sukob dogodio pre ulaska u sam objekat.

S obzirom na to da Marinko odbija da identifikuje napadače, inspektori ne isključuju mogućnost da je verzija o "upadu" pokušaj prikrivanja stvarne prirode njihovog odnosa ili mesta susreta.

Autor: A.A.