INĐIJA SE SEĆA ZORANA! Ubijen je na Badnje veče jer je hteo da zaštiti komšije! Detalji koji paraju srce (FOTO)

Prošlo je tačno godinu dana od stravičnog zločina koji je potresao Inđiju i zavio jednu porodicu u crno, baš u trenutku kada su se pripremali za najradosniji hrišćanski praznik. Zoran Gole (44) brutalno je ubijen ispred svog porodičnog doma, dok je u društvu sina, prijatelja i komšija čekao Božić.

Tog 6. januara, atmosfera je bila ispunjena tradicijom i planovima za porodično okupljanje. Zoran Gole, kojeg najbliži opisuju kao izuzetnog čoveka i stuba porodice, proveo je dan u pripremama - išao je po badnjak, organizovao trpezu i radovao se dolasku rodbine. Niko nije mogao da nasluti da će uobičajeno paljenje vatre ispred kuće, običaj kojem se raduju i stari i mladi, prerasti u scenu iz horor filma.

- Oni su divljali kolima tu u blizini, ponašali se nedolično, Zoran je prišao i rekao im samo da nije lepo da se na Badnje veče tako ponaša. U tom trenutku iz kola su izašli muškarci, jedan sa nožem, jedan sa sekirom, ta dvojica su ga ubadali i udarali sekirom. Mučeni Zoran je pokušao da im pobegne, ali nije uspeo. Njegov sin (18) je pritrčao, uzeo oca na ruke, krvario mu je na rukama. Ono je bilo strašno... jadan, imaće traume do kraja života. Eto, ode nam Zoran, bio je pošten, slavio dve slave... Tuga, šta više reći - ispričala je Zoranova tetka nakon tragičnog događaja.

Brutalni napad

Oko vatre su stajali Zoran, njegov sin, drugovi i starije komšije, kada je mirnu prazničnu atmosferu narušio automobil koji je divljao ulicom. Zoran Gole je, brinući za bezbednost okupljenih, rukom signalizirao vozaču da uspori, misleći da bi neko mogao biti povređen.

Taj dobronamerni gest, umesto smirivanja situacije, izazvao je nezapamćenu agresiju. Automobil se zaustavio, a iz njega su izašla četvorica mladića naoružana hladnim oružjem. Napad je bio munjevit i brutalan. Zoran Gole je izboden nožem, a udarac sekirom naneo mu je povrede koje su se ispostavile kao fatalne.

U opštem haosu, prema rečima svedoka, dok je sin pokušavao da odbrani oca vilama, Zoran je, već teško ranjen, uspeo samo da izusti da je izboden i da dozove suprugu da pozove Hitnu pomoć.

Borba za život

Prevezen je prvo u Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu, a potom i u Sremsku Kamenicu, gde su se lekari borili za njegov život. Porodica je u bolničkim hodnicima preživljavala pravu agoniju, nadajući se čudu. Ipak, povrede su bile preteške - stradala su pluća, a srce je bilo oštećeno.

Uprkos naporima medicinskog osoblja, Zoran Gole je preminuo sat i po vremena nakon prijema, ostavivši iza sebe neutšnu porodicu.

Zoranova smrt nije pogodila samo njegovu porodicu, već i čitavu Inđiju. Na njegovom poslednjem ispraćaju okupilo se više od 3.000 ljudi, što govori o tome kakav je ugled uživao u svojoj zajednici.

Podignuta optužnica

Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici podiglo je optužnicu protiv četvorice muškaraca zbog ubistva Zorana Gole (44), koje se dogodilo na Badnje veče, 6. januara 2025. godine, u Inđiji. Za teško ubistvo optužen je Miloš Kostić (41) iz Sremskih Karlovaca, koji se tereti i za pokušaj ubistva E. R, kao i za nasilničko ponašanje.

Preostala trojica optuženih Đ. B. (29), S. D. (36) i A. S. (36), svi iz Inđije, terete se za nasilničko ponašanje, dok se Đ. B. dodatno optužuje i za pomaganje učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Prema rečima meštana i navoda iz istrage, Zoran Gole je te večeri samo zamolio grupu mladića da se pristojnije ponašaju jer su agresivno vozili kroz naselje. Nakon kratke rasprave, trojica su izašla iz vozila i napala ga. Zoran je na licu mesta podlegao teškim povredama. Iako su napadači pobegli, policija ih je brzo uhapsila.

Prema navodima iz istrage, optuženi su se te večeri najpre sukobili sa dvojicom mladića u Ulici Đorđa Vojinovića. Mladići starosti 23 i 24 godine zadobili su telesne povrede u fizičkom obračunu sa tom grupom. Nekoliko sati kasnije, oko 23 časa, u Sremskoj ulici u Inđiji, Zoran Gole je ispred svoje porodične kuće izboden oštrim predmetom i preminuo je na licu mesta od zadobijenih povreda.

Trojica napadača uhapšena su odmah nakon zločina, dok se S. D. sutradan sam predao policiji u prisustvu advokata. Miloš Kostić se na saslušanju branio ćutanjem i od tada se nalazi u pritvoru. Ostala trojica iznela su svoje odbrane i od 7. marta brane se sa slobode, pošto im je pritvor ukinut. Postupak se nalazi pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici.

Prema podacima iz istrage, prvooptuženi Miloš Kostić, poznat pod nadimkom Šule, brat je Alena Kostića, nekadašnjeg vođe navijačke grupe "Zabranjeni", koji je ubijen u avgustu 2016. godine ispred svoje kuće u Beogradu. Na njega je tada pucano iz automatskog oružja. Nakon bratove pogibije, Miloš Kostić je, kako se navodi, preuzeo navijačku grupu.



