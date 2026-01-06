MALOLETNIKU UHAPŠENOM ZBOG PUCNJAVE U BORČI ODREĐEN PRITVOR: Utvrđeno da je pištolj iz kog je pucao na vršnjaka ipak babin!

Vatrenom obračunu u Borči prethodnila svađa tinejdžera.

Maloletniku (17) koji je uhapšen zbog sumnje da je sinoć nakon svađe, u Borči upucao godinu dana starijeg tinejdžera, sudij za maloletnike odredio je pritvor jer se sumnja da je izvršio krivično delo pokušaj ubistva, saznaje nezvanično Kurir.

Iako se verovalo da je na vršnjaka pucao iz starog dedinog "valtera" istragom je utvrđeno da je on ipak uzeo babin pištolj, došao kod oštećenog i upucao ga u stomak.

- Ranjeni mladić je hospitalizovan, a policija je brzo pronašla osumnjičenog i uhapsila ga. Nakon zadržavanja, sudija za maloletnike odredio mu je pritvor - objašnjava sagovornik.

Pucnjavi u beogradskom naselju Borča, kako se sumnja, prethodila je svađa koja je izbila između dvojice vršnjaka juče u toku dana.

Motiv sukoba komšija i dalje se utvrđuje. Prema nezvaničnim informacijama, ranjeni mladić ima policijski dosije i ranije je hapšen zbog krađa i narkotika.

- Zadobio je dve rane od metka i operisan je. Lekari su uspeli da stabilizuju njegovo zdravstveno stanje - kaže izvor.

Autor: Jovana Nerić