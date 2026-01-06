STRAVIČAN ZLOČIN KARABINJERA: Italijani pucali na srpsku porodicu, ranjenoj ženi nisu dali lekarsku pomoć

Italijanski karabinjeri, pripadnici SFOR-a, ubili su5. januara, pre 20 godina, Radu Abazović (47) na kućnom pragu u selu Bjelogorci kod Rogatice, a teško ranili njenog maloletnog sina Dragoljuba i supruga Dragomira.

Akcija međunarodnih vojnih snaga na porodičnu kuću Abazovića izvedena je u ranim jutaranjim časovima 2006. godine.

Karabinjeri su opkolili kuću i počeli da pucaju. U pucnjavi na Abazoviće smrtno je ranjena Rada. Pripadnici italijanskog kontigenta SFOR-a nisu dozvolili dva sata da ranjenoj ženi bude pružena lekarska pomoć.

Kada su videli da je gotovo mrtva, karabinjeri su dozvolili rogatičkom sanitetu da priđe ranjenoj ženi. Prva pomoć ukazana joj je u Domu zdravlja u Rogatici, odakle je prebačena u bolnicu u Foču.

Rada Abazović je od zadobijenih povreda preminula na operacionom stolu.

Teške povrede tada su nanesene njenom jedanaestogodišnjem sinu Dragoljubu i suprugu Dragomiru, koji je ranjen u glavu.

Ispostavilo se da je SFOR greškom napao Abazoviće, jer su tražili drugu osobu, ali nisu želeli da priznaju šta se zaista desilo tokom napada.

Vojnici međunarodnih mirovnih snaga su čak tvrdili da su se "branili“, jer su, navodno, pokojna Rada i njen sin Dragoljub na njih pucali iz automatskog oružja, a da je Dragomir sam sebi pucao u glavu.

Takve navode je u junu 2006. demantovalo Okružno javno tužilaštvo iz Istočnog Sarajeva koje je utvrdilo da Rada i njen sin nisu pucali, a da je Dragomir ranjen u glavu zrnom iz pištolja kalibra devet milimetara, kojim su bili naoružani italijanski karabinjeri. Uprkos svemu tome, za ovaj zločin niko nije odgovarao.

Svi pokušaji porodice, uz angažovanje dva advokata, da dođu do pravde i da ubice Rade Abazović odgovaraju pred sudom ostali su bezuspješni.

Abazovićima je uskraćeno i pravo na žalbu, pa nikakvu odštetu neće dobiti.

