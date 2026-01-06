POŽAR ZAHVATIO KROV MANASTIRA RIBNICA! Oglasio se monah Arsenije: Jedan od braće je mogao da nastrada (VIDEO)

U mestu Paštrić, u krugu manastira Ribnica, juče je izbio požar na krovnoj konstrukciji konaka.

Zahvaljujući brzoj intervenciji pripadnika Vatrogasno-spasilačke jedinice Mionica, požar u manastiru je lokalizovan i u potpunosti ugašen, bez povređenih.

Monah Arsenije, iguman manastira Ribnica oglasio se na zvaničnoj Instagram stranici ove svetinje i otkrio detalje nemilog događaja.



- Danas je veliki dan, Badnji dan. Noć, ako Bog da, u ponoći će biti sveta liturgija. Dočekaćemo rođenje mladenca Gospoda, našeg Isusa Hrista, Sina Božijega. A juče, eto, kako to već biva, kada se krene za Hrista ozbiljno i kada su svetinje u pitanju, veliko smo iskušenje imali. Tu imamo pekaru kao što vidite ovaj dimnjak i izgleda da nije baš bio najbolje tehnički. Dimnjak je dobar nego je gore kad je prolazio kroz konstrukciju od krova koje je radio nije baš obratio pažnju i dimnjak je bio skroz uz gredu, uz rog, uz dasku, uz letu. A kažu da treba da bude skroz okolo dimnjaka negde između 80 cm slobodnog prostora - rekao je monah Arsenije.

- Nažalost juče se upalilo. To se nije odmah primetilo, ja sam sedeo, nešto sam pisao, zvoni telefon, kaže: "Oče, gori krov u konaku za goste!". Izjurim, dođem, kulja dim, već se vidi plamen. Pod hitno, šta ćemo, popnemo se gore. Bratija je bili svesna, požrtvovana, hrabra. Poleteli smo u tu sobu, zapravo, gde je plamen bio i jedan brat je dohvatio stolicu i svim snagama počeo da udara u plafon, razbio je rigips, odvalio je rigips i tu je već grunuo plamen, bilo je opasno, mogao je da nastrada - rekao je iguman manastira Ribnica.

Autor: D.Bošković