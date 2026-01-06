ČOVEK SA 100 LICA I 101 IMENOM, OVAKO IZGLEDA DOSIJE NAJPOZNATIJEG BALKASNKOG BEGUNCA - Zvicer godinama van domašaja policije, ali ga odaje JEDAN TRAG (FOTO)

Josip Babić, Dragan Gojković, David Grepo, Frenc Karoly, Davor Land, Željko Papić, Slobodan Zec… Ovo su samo neka od lažnih imena koja koristi odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, koji se nalazi na listi najtraženijih begunaca u Evropi. Za njim traga više država zbog sumnje da stoji iza najtežih krivičnih dela. Kako bi izbegao hapšenje i višegodišnju robiju, budući da je već osuđen u odsustvu, Zvicer koristi lažne identitete, ali i menja fizički izgled.

Radoje Zvicer je rođen 20. decembra 1982. godine u Kotoru. Ima plave oči, smeđu kosu i reč je o mišićavom muškarcu atletske građe koji ima više ožiljaka na gornjem delu tela od rana nanesenim vatrenim oružjem budući da je preživeo pokušaj ubistva u Ukrajini.



"Debeo dosije"

Prema saznanjima, Zvicer ima "debeo dosije".

2002. godine osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 45 dana, uslovno dve godine

2006. godine na kaznu zatvora od dve godine

2005. godine na kaznu zatvora u trajanju od 3 meseca, uslovno godinu dana

2007. godine na kaznu zatvora u trajanju od šest meseci

2012. godine u Sloveniji je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od tri meseca, uslovno godinu dana

2023. godine presudom Višeg suda u Novom Sadu koja je postala pravosnažna na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 5 meseci

Droga, planiranje ubistva, pranje novca...

U Crnoj Gori Radoja Zvicera potražuju zbog međunarodnog šverca kokaina, planiranja brojnih likvidacija, pranja novca. "Vijesti" su pisale da su protiv Zvicera i članova njegove organizovane kriminalne grupe otvorene brojne finansijske istrage tokom kojih je došlo do podataka da je preko povezanih lica vlasnik vredne imovine u Crnoj Gori.

Pred Višim sudom u Podgorici, Zvicer je osuđen u novembru 2025.godine na 16 godina zatvora zbog šverca 743 kilograma kokaina.

Zvicer se u Srbiji doveo u vezu sa ogrankom Balkanskog kartela koji je predvodio uhapšeni Miroslav Starčević zvani Mića Crnogorac, kao i vračarskom grupom na čijem čelu je Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračara.

O saradnji klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića sa Radojem Zvicerom neretko se govori na suđenju ozloglašenom klanu.

Takođe, Zvicer se dovodi u vezu i sa narko bosom, Darkom Šarićem.

Takođe, Austrija je za Zvicerom raspisala poternicu, a kako se navodi na sajtu "eumostwanted.eu", on se traži zbog šverca droge i psihoaktivnih supstanci.

Falsifikovani pasoši

Poslednje informacije o njegovoj lokaciji objavljene su u maju 2020. godine kada je teško ranjen u Kijevu gde je živeo sa porodicom, a kada mu je život spasila supruga Tamara Zvicer koja je potegla pištolj na napadače. Nakon oporavka, Zvicer je jedno vreme bio u Crnoj Gori kada su mu Veljko Belivuk i Marko Miljković dolazili na babine.

Da bi izbegao lociranje Zvicer koristi najmanje osam falsifikovanih pasoša sa lažnim imenom i prezimenom.

Josip Babić rođen u Nemačkoj 6. februara 1979.godine

Dragan Gojković iz Berana rođen 8. septembra 1977.godine

David Grepo rođen 2. marta 1983. godine

Ferenc Karoly rođen 31. marta 1975. godine

Davor Lang rođen 25. maja 1975. godine u Novom Sadu

Željko Papić rođen 11.marta 1980. godine u Ljubljani

Slobodan Zec rođen 23. marta 1976. godine u Novom Sadu

Leos Salonikios rođen 29. septembra 1987. godine u Solunu



Zvicerovih fotografija do razbijanja kriptovane komunikacije "Skaj" gotovo da nije bilo. On je bio begunac, a sumnjalo se da je menjao svoj fizički izgled.

Prva fotografija koja je isplivala je fotografija na kojoj se Zvicer fotografisao u ogledalu sa zalizanom frizurom i majicom francuske luksuzne modne kuće “Balmain”. On tu nosi naočare sa prozirnim staklima, ali nije uspeo da odoli i da ne podigne obrvu kako bi odao utisak opakog momka i šarmera.



Druga fotografija koja je isplivala je fotografija koju je Zvicer, prema pozadini, zabeležio u teretani. On je na fotografiji go do pojasa, a kako bi pokazao koliko je snažan, morao je da podigne svoje bicepse.

Treća fotografija koja je izašla u javnost je fotografija koja je nastala u nekom objektu, a Zvicer je na njoj ponovo go i ponovo se hvali svojim bicepsima i pločicama na stomaku. Ovog puta je sveže ošišan.

Četvrta fotografija pokazuje Zvicera u vidno zapuštenom stanju, sa dužom kosom i zavojem preko cele leve ruke. Na fotografiji ispred njega na stolu stoji šah. Ova fotografija je navodno nastala u periodu nakon pokušaja atentata koji se dogodio 26. maja 2020. godine u elitnom delu Kijeva u Ukrajini gde je vođa kavačkog klana boravio sa lažnim dokumentima sa svojom porodicom. On se u Kijevu skrivao od suparničkog škaljarskog klana.

Na petoj fotografiji koja je objavljena vidi se Zvicer koji pozira u liftu, obučen u teget majicu sa kragnom, svetle farmerke i plavi sako.

Zatim, na šestoj fotografiji se vidi Zvicer koji pozira u beloj majici sa kragnom, crnom pederušom koja mu je zakačena oko struka i crnim pantalonama. Na očima ima naočare za sunce.

Autor: D.Bošković