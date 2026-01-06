'OSEĆAO SE MIRIS PEČENE KOŽE, LJUDI CRNI, UGLJENISANI...'Strašna ispovest Srbina iz Kran Montane! 2 brata mu preživela horor u novogodišnjoj noći

Hrabri Dušan Janjić zajedno sa ujakom Sašom i bratom Leom pomagao povređenima nakon stravičnog požara u švajcarskom baru

Video sam ljude potpuno crne, ugljenisane, osećao se miris pečene kože... Prizor koji sam video, sanjam noćima!

Ovim potresnim rečima za Kurir počinje svoju ispovest Srbin Dušan Janjić, mladić koji je učestvovao u spašavanju omladine koja je bila u baru, koji se zapalio tokom novogodišnje noći na skijalištu Kran Montana u Švajcarskoj. Hrabri Dušan kobne večeri došao je da iz požara izvuče svoje rođake, braću Mihaila Gudžulića (23) iz Kraljeva i Danila Janjića (20) rodom iz Mostara.

Panika

- Kobne večeri bio sam i ja u baru "Le Constellation", ali mi je prijatelj negde pola sata pre tragedije rekao da idemo dalje u provod. Tako je i bilo, otišli smo, ali ubrzo su došle loše vesti. Čim sam saznao šta se dogodillo otrčao sam ka restoranu. U panici sam tražio rođake svuda, levo i desno, ne znajući šta radim... Imao sam ogroman strah da im se nešto ne dogodi. U tom trenutku sam bio potpuno slomljen - kaže nam na početku sagovornik i nastavlja prepričavanje scena koje nikada neće zaboraviti:



- Na kraju sam ih pronašao unutar restorana, gde su se svi ljudi sklonili i potražili utočište. Kada sam ih video u tom stanju srce mi je bilo slomljeno. Suze su mi bile u očima, bilo mi je izuzetno teško. Pokušao sam da ih smirim i da im skrenem misli sa onoga što su upravo preživeli. Hvala Bogu što su živi.

Kada se Dušan uverio da su mu braća dobro, odmah je krenuo da pomaže ostalima koji su bili u baru.

- Zajedno sa ujakom i mlađim bratom pomogao sam i drugim ljudima, koliko god smo mogli. Nosili smo nosila, razgovarali sa povređenima i pokušali da im pomognemo da misle na nešto drugo, a ne na tragediju koju su upravo preživeli - kaže on i dodaje:

- Scene koje smo zatekli bile su zastrašujuće! Bilo je izuzetno teško, naročito gledati kako članovi porodice pate, a osećati se potpuno nemoćno.

Novogodišnja noć u švajcarskom baru u kojoj se dogodila nezapamćena tragedija, bila bi možda i veća da na terenu nisu bili sjajni vatrogasci, lekari i svi ljudi koji su nesebično pomagali te večeri, kaže naš sagovornik.

- Zahvaljujući brzoj i profesionaloj reakciji hitnih službi i lekara povređeni su veoma dobro i brzo zbrinuti. Uradili su izuzetan posao. Moji rođaci imaju opekotine trećeg stepena na rukama i opekotine na glavi prvog i drugog stepena, ali na svu sreću oni nius životno ugroženi. Nalaze se u dobrim rukama i njihovo stanje je stabilno. Trenutno smo svi uz njih, kao i uz ostale povređene pružajući im međusobnu podršku u ovim teškim trenucima - kaže naš sagovornik.

Opisujući šta se sve desilo kobne večeri, naš sagovornik prisetio se da je i on mogao biti u baru kada je izbio požar.



- Uplašio sam se jer sam i ja mogao biti u tom baru... Istovremeno sam mislio i na svoju porodicu koja se brinula jer nije znala gde sam. Mislili su da sam i ja unutra, oni ionako nisu najboljeg zdravstevnog stanja i ovakve vesti mogu vrlo brzo da imaju ozbiljne poslednice - naveo je Dušan Janjić i dodaje da su mu u spašavanju pomogli i njegov ujak Saša Janjić i mlađi rođak Leo, rođeni brat povređenog Danila Janjića.



U požaru na skijalištu Kran Montana nastradalo je 40 osoba, od kojih je najmlađa žrtva devojčica od 14 godina, dok je 119 teško povređeno. Pored Mihaila iz Kraljeva, povređeni su Predrag Janković iz okoline Ljiga, Daris Gegić iz Tutina i Novopazarac Meldin Mehmedović. Nažalost, Stefan Ivanović koji je kobne novogodišnje večeri radio kao obezbeđenje kluba hrabro je spašavao mladiće i devojke dok je vatra gutala sve pred sobom, nađen je mrtav u izgorelom baru. Švajcarski organi reda pokrenuli su istragu protiv vlasnika bara, inače francuskog bračnog para koji više od deset godina drže ovaj lokal.

Autor: D.Bošković