'HTELI DA IDU OD KUĆE DO KUĆE I DA UBIJAJU': Opsadno stanje na Zvezdari, sumnja se da je maloletni krvnik imao i saučesnika

Mirno praznično popodne u Jovijanovoj ulici na Zvezdari pretvorilo se u poprište nezapamćenog užasa.

Šesnaestogodišnji D. P. pokušao je na Božić da likvidira babu i dedu, a potom je pucao u sebe.

Dok se lekari bore za život dvoje teško povređenih, na videlo izlaze jezivi detalji koji ukazuju na to da je tragedija mogla biti još većih razmera.

Prema nezvaničnim informacijama, motiv ovog svirepog napada je novac. Maloletnik je od babe i dede zahtevao sumu od 18.000 evra, a kada su oni odbili da mu predaju novac, usledila je pucnjava.

Mladić je dedi Z. P. (68) pucao direktno u glavu, nanevši mu povrede opasne po život.

Baku S. P. (67) pogodio je u ruku.



Nakon toga, mladić je ispalio hitac sebi u stomak i glavu, a pronađen je u lokvi krvi.



Misteriozni saučesnik i plan o masovnom ubistvu?

Novi podaci iz istrage uneli su dodatni strah među stanovnike Zvezdare. Prema rečima komšija, maloletni D. P. u kuću nije došao sam, već u pratnji druga za kojim policija trenutno intenzivno traga.

„Nakon pucnjave, deda je izleteo krvav iz kuće i tražio pomoć. Policija nam je rekla da su imali nameru da idu od kuće do kuće i ubijaju redom“, tvrdi jedan od šokiranih komšija.

Odgajili ga baba i deda, on im vratio mecima

Pozadina priče o problematičnom mladiću dodatno potresa javnost. Kako saznajemo, D. P. i njegovog brata majka je napustila dok su bili deca, a odgajili su ih upravo baba i deda u koje je danas pucao. Mladić je od ranije poznat kao problematičan, imao je prijave za nasilje u porodici, a za njim je navodno bila raspisana i policijska potraga.

Opsadno stanje u Jovijanovoj ulici

Jeziva scena na licu mesta; dvorište je blokirano policijskim trakama, dok su forenzičari i inspektori satima vršili uviđaj. Ulica je i dalje pod nadzorom jakih policijskih snaga koje pokušavaju da lociraju drugog mladića koji je bio sa napadačem.

Autor: D.Bošković