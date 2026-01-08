Optužnicom protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i ostalih optuženih koji se terete za sedam ubistava, obuhvaćena je samo jedna žena, Slađana Sekulić iz Loznice, inače supruga optuženog Vlade Georgieva, iako su se imena brojnih ženskih osoba dovodila u vezu sa ovom, ali i drugim kriminalnim grupama koje su prema tvrdnjama istražitelja blisko sarađivale sa kavačkim klanom i njegovim odbeglim vođom Radojem Zvicerom.

Najpoznatija među njima, svakako je Zvicerova supruga, Tamara Zvicer, za koju je javnost prvi put čula kada je u Kijevu u maju 2020. spasila život suprugu, kog su pripadnici škaljarskog klana pokušali da ubiju u Ukrajini. Njeno ime pominjalo se i tokom čuvene filmske krađe iz depoa suda u Podgorici, pošto su odneti navodno njeni mobilni telefoni, ali i pošto je crnogorska policija podnela krivičnu prijavu protiv njeg za nelegalnu gradnju puta.

- Njeno ime nije se našlo ni na jednoj optužnici za teška krivična dela, zbog kojih je poternica raspisana za njenim mužem. Za razliku od Tamare Zvicer, suprugama Veljka Belivuka i Marka Miljkovića sudi se pred Specijalnim sudom u Beogradu, zbog sumnje da su novac zarađen od kriminala ubacivale, zajedno sa svojim partnerima, u legalne tokove - podseća sagovornik Kurira.

Bojana Belivuk i Tanja Miljković, takođe nisu obuhvaćene optužnicom za surova ubistva. Jedina žena na toj optužnici je Slađana Sekulić, koja se ne tereti za likvidacije u kući strave u Ritopeku, već se sumnjiči da je sa suprugom, bivšim policajcem i menadžerom muzičara Stevana Đurića Raste, koji se nekad zvao Dragan Sekulić, ali je promenio ime i sad se zove Vlado Georgiev, u iznajmljenom stanu u Humskoj ulici držala oružje i municiju, kao i da je iz istog stana osmatrala prostorije na stadionu u Humskoj i dojavljivala vođama grupe da li u blizini ima policije.

- Slađana Sekulić, kako se u optužnici navodi, Belivuku je ustupila i kuću u Tršiću kod Loznice, poznatu kao "Deda Mrazova kućica", koja je prema prikupljenim dokazima služila kao "štek-kuća" u kojoj je on poslednju Novu godinu na slobodi, pre hapšenja 4. februara 2021., proveo sa suprugom i decom.

Starleta saslušana u policiji Starleta Tijana Maksimović zvana Tijana Ajfon, posle hapšenja kriminalne grupe pozvana je u policiju na saslušanje, ali ona u u optužnici nije predložena za svedoka. Inače, javnosti je poznato da je Tijana Ajfon pre hapšenja grupe bila u vezi s jednim od optuženih, Milovanom Tadićem zvanim Miksna, koji je tokom boravka u pritvoru dobio dete s drugom ženom.

Jedina žena koja iz boksa za optužene prati suđenje, podsetimo, brani se sa slobode, a iz presretnutih telefonskih razgovora i drugih dokaza proizilazi da je bila bliska s Belivukom i njegovom suprugom Bojanom i pre hapšenja se družila i viđala s njima.

Kako se pokazalo tokom dosadašnjeg suđenja, važnu ulogu u funkcionisanju klana imalo je još nekoliko žena, a u sudnici se najčešće pominjalo ime izvesne M. R., koju je svedok-saradnik Bojan Hrvatin oslovio nadimkom Mira Poštarka.

Hrvatin je pred sudom izjavio da je ona "Belivukova prijateljica koja je dolazila u prostorije na stadionu Partizana".

Policija je tokom pretresa njenog stana, kako se navodi u dokumentima, kod nje pronašla šet mobilnih telefona, laptop i eksternu memoriju i poslal ih na veštačenje.

- Ona je odmah posle hapšenja kriminalne grupe, kad joj je policija zakucala na vrata, pristala na saradnju i dala šifre svojih telefona, od kojih je jedan bio kriptovani, za tajnu komunikaciju. Ona se ne dovodi u vezu s likvidacijama, ali u njenom telefonu su pronađene slike koje imaju veze s najtežim krivičnim delima.

Takođe, jedan od ključnih svedoka tokom postupka bila je i Aleksandra Živković, bivša supruga Radoja Živkovića, rođaka vođe kavačkog klana Radoja Zvicera. Ona je svedočila je na suđenju Belivukovom klanu jer je tokom istrage otkriveno da je kuća u Surduku u kojoj je spaljeno telo Gorana Mihajlovića u njenom vlasništvu.

Inače, njen suprug od kog se razvodi i prema svedočenju, nije ga videla godinama je u pritvoru u Istanbulu, pošto je uhapšen zbog učešća u ubistvu vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića. Inače, Vukotić je u trenutku kada je ubijen u automobilu bio sa trudnom suprugom Mašom M. i njihovim maloletnim detetom.

- Tokom suđenja Belivuku su saslušane i tri devojke Dunja V., Darija J. i Katarina M. koje su navodno bile prisutne na stadionu Partizana, kad je, prema optužnici tamo mučen jedini preživeli I. S., koga je klan oteo. Tri devojke koje su saslušane kao svedoci, I. S. je opisao kao "devojke koje on može da vidi samo na televiziji.

Autor: A.A.