PIJAN NA BADNJE VEČE TUKAO ŽENU U SRUČINU, POLOMIO JOJ NOS: Evo kako se nasilnik branio na saslušanju

U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu doveden je na saslušanje uhapšeni M.S. (59) prema kojem je, po nalogu dežurnog javnog tužioca, od strane PS Surčin, na Badnje veče doneto rešenje o zadržavanju zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

- Okrivljenom se naredbom o sprovođenju istrage stavlja na teret da je dana 06. januara 2026. godine oko 20 časova u Beogradu, u porodičnoj kući, pod uticajem alkohola u količini od 0,48 promila, primenom nasilja, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio spokojstvo, telesni integritet i duševno stanje člana svoje porodice - vanbračne supruge, usled čega je kod oštećene nastupila teška telesna povreda, na taj način što joj je nakon kraće verbalne rasprave uputio pogrdne reći, zatim joj prišao i zadao nekoliko udaraca zatvorenom šakom u predelu lica i nosa i tom prilikom joj naneo teške telesne povrede u vidu frakture nosnih kostiju - navodi se u saopštenju Trećeg osnovog tužilaštva u Beogradi.

Kako se dodaje, okrivljeni je u prisustvu branioca izneo svoju odbranu i izjavio da nije tačno da je izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret.

- Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi ometati postupak uticanjem na oštećenu i da će ponoviti krivično delo - dodaje se u saopštenju tužilaštva.



Autor: Jovana Nerić