Haos na putu između Begeča i Futoga: Šleper sleteo s puta, pa se zapalio

Na putu između Begeča i Futoga, večeras oko 22 sata se dogodila saobraćajna nesreća kada je teretno vozilo, šleper, sletelo sa kolovoza i nagnulo se na bok. Nakon sletanja, vozilo je zahvatio požar, prenosi Inatsgram stranica NS uživo.

Na licu mesta nalaze se vatrogasci, ekipe Hitne pomoći i policija, a požar je brzo lokalizovan. Saobraćaj u ovom delu puta obavlja se usporeno dok traju intervencije.

Zasad nema zvaničnih informacija o povređenima, a nadležni nastavljaju uviđaj kako bi utvrdili uzrok nesreće. Fotografija sa lica mesta prikazuje šleper nagnut pored puta.

Autor: Marija Radić