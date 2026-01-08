AKTUELNO

Hronika

Haos na putu između Begeča i Futoga: Šleper sleteo s puta, pa se zapalio

Izvor: Telegraf.rs, Foto: RINA ||

Na putu između Begeča i Futoga, večeras oko 22 sata se dogodila saobraćajna nesreća kada je teretno vozilo, šleper, sletelo sa kolovoza i nagnulo se na bok. Nakon sletanja, vozilo je zahvatio požar, prenosi Inatsgram stranica NS uživo.

Na licu mesta nalaze se vatrogasci, ekipe Hitne pomoći i policija, a požar je brzo lokalizovan. Saobraćaj u ovom delu puta obavlja se usporeno dok traju intervencije.

Zasad nema zvaničnih informacija o povređenima, a nadležni nastavljaju uviđaj kako bi utvrdili uzrok nesreće. Fotografija sa lica mesta prikazuje šleper nagnut pored puta.

pročitajte još

Drama na Rtnju: Tri osobe se izgubile na planini, Gorska služba odmah krenula u akciju spasavanja

Autor: Marija Radić

#Begeč

#Futog

#Put

#Zima

#šleper

POVEZANE VESTI

Hronika

Automobil sleteo sa puta, završio na krovu! Saobraćajka na putu kod Raške - čeka se dolazak policije i hitne pomoći

Hronika

Stravična nesreća kod Kuzmina - Vozilo s petoro mladih sletelo sa puta i prevrnulo se

Hronika

Detalji jezive nezgode kod Ralje: Automobil sleteo sa puta, pa se zapalio! Više osoba povređeno

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA PUTU SOPOT–MLADENOVAC: Automobil sleteo s puta, vatrogasci izvlače demolirano vozilo!

Hronika

MLADIĆ (25) STRADAO KOD ČAČKA! Kolima sleteo u kanal, udario u drvo, pa u ogradu: Preminuo na putu do bolnice (FOTO)

Hronika

SAM BOG IH SAČUVAO! Drama kod Ivanjice: Auto pun putnika sleteo sa puta i završio na krovu TIK UZ KUĆU! (VIDEO)