DETALJI JEZIVE NESREĆE U MRSAĆU: Automobil vukao tinejdžerke na SANKAMA, a onda je usledila DRAMA - Pale direktono POD TOČKOVE, hitno prebačene u bolnicu

Mladić (19) sa probnom dozvolom vukao drugarice (16 i 17) kroz naselje, drugi vozač ih "poklopio" automobilom.

Hitno su prebačene u bolnicu

Luda ideja i ekstremna zabava na prvom snegu pretvorile su se u pravu noćnu moru u naselju Mrsać kod Kraljeva. Grupa prijatelja odlučila je da iskoristi zimske uslove za nesvakidašnju vožnju, ne sluteći da će se veče završiti teškim povredama i hapšenjima.

Jezivi detalji nesreće u Sarajevskoj ulici

Sve se odigralo oko 22 časa, kada je devetnaestogodišnji L. P., upravljajući automobilom marke "volkswagen" sa probnom vozačkom dozvolom, odlučio da za vozilo zakači sanke. Na sankama su se nalazile dve tinejdžerke, starosti 16 i 17 godina.

U jednom trenutku, usled leda i neravnina na putu u Sarajevskoj ulici, došlo je do drame:

Sanke su odskočile na rupi.

Devojčice su spale direktno na kolovoz.

Automobil "fiat" koji se kretao iza njih nije uspeo da se zaustavi.

Drug im bio "zaštita", pa ih pregazio

Iza "folksvagena" kretao se Đ. J. (35) u "fiatu". Njegova uloga u ovoj opasnoj igri bila je da "čuva leđa" sankama i obezbedi da neko drugo vozilo ne naleti na njih. Međutim, kada su devojke pale, on je takođe naleteo na istu neravninu, izgubio kontrolu i automobilom bukvalno "poklopio" tinejdžerke koje nisu stigle da se pomere sa puta.

Stanje povređenih devojčica

Obe devojke su hitno transportovane u kraljevačku bolnicu.

"Jedna devojčica ima teške povrede potkolenice i čeka je operacija, dok druga ima povredu glave. Prema poslednjim informacijama, devojčica sa povredom glave bi sutra trebalo da bude puštena na kućno lečenje", navodi izvor upoznat sa slučajem.

Hapšenja i krivične prijave

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu odmah su reagovali i uhapsili L. P. (19) i Đ. J. (35). Oni se terete za teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Osim što je ugrozio živote drugarica, devetnaestogodišnji vozač je prekršio niz pravila, s obzirom na to da je sa probnom dozvolom upravljao vozilom koje je vuklo nepropisni teret (sanke) u kasnim večernjim satima.

Autor: Iva Besarabić