Dotrčao do policajca, pa nastao džumbus! Jeziv sukob na Božić u kafani kod Alibunara

Izvor: Informer, Foto: Pixabay.com ||

L. G. (40) iz Banatskog Karlovca lišen je slobode zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

Kako navode u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu, on se sumnjiči da je 7. januara, oko 30 minuta nakon ponoći, u ugostiteljskom objektu u Banatskom Karlovcu kod Alibunara, u prisustvu više lica, vidno besno i usplahireno prišao popicajcu van službe S. V. (28) prema kojem se nepristojno ponašao, a zatim mu uputio uvrede i pretnje.

Kako su naveli, pritvor je zatražen zbog uticaja na svedoke, kao i jer bi u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti krivično delo

Osumnjičenom L. G. je 7. januara, u 05.10 časova, po odobrenju Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, Policijska uprava u Pančevu, Policijska stanica u Alibunaru, odredila zadržavanje, nakon čega je juče saslušan.

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu predložilo je pančevačkom Osnovnom sudu da se prema osumnjičenom L. G. odredi pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke, kao i postojanja osobite okolnosti da bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

Autor: S.M.

#Alibunar

#Božić

#Policija

#haos

#kafana

