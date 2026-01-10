JEDNA SAOBRAĆAJKA TOKOM NOĆI U BEOGRADU: Povređen muškarac (43), prevezen u Univerzitetski klinički centar Srbije

Tokom noći u Beogradu je došlo do jedne saobraćajne nezgode, bez teže povređenih ili stradalih rečeno je iz Hitne pomoći gde su dodali da je noć u Beogradu protekla mirno.

Do saobraćajne nezgode je došlo sinoć oko 21 čas na Novom Beogradu na okretnici autobuske linije 95.

Povređen je muškarac star 43 godine koji je zadobio lakše povrede i prevezen je u Univerzitetski klinički centar Srbije.

Tokom noći, ekipe Hitne pomoći imale su ukupno 110 intervencija, od čega je 13 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični pacijenti poput asmatičara, hipertenzičara i onkoloških bolesnika.

Autor: D.Bošković