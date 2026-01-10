AKTUELNO

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Tinejdžerke vrište na sankama, mole vozača da uspori – sekundu kasnije je usledio HOROR!

Nikada ne radite nešto slično!

Dve tinejdžerke (16) i (17) povređene su kada ih je pokosio automobil u trenutku kada su pale sa sanki koje je vuklo drugo vozilo.

Nesreća se dogodila u Kraljevu, u selu Mrsać.


Na snimku se vidi kako jedan automobil vuče devojke na sankama, dok ih drugi “obezbedjuje” da ne naleti neko na njih.

Maloletne devojke su teško povređene kada su pale sa sanki, a na njih je naleteo auto koji ih je obezbeđivao. Uhapšena su obojica vozača.

Ova nesreća ukazuje da uopšte nije lako zaustaviti vozilo po snegu, ali se lako desi nesreća.

Autor: S.M.

