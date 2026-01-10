Ukraden novac iz hrama Svetog Dimitrija u Severnoj Mitrovici

Zamenik direktora takozvane Kosovske policije za region Sever Veton Eljšani izjavio je da je danas, posle 15 časova, izvršena teška krađa u hramu Svetog Dimitrija u Severnoj Mitrovici, kada je ukraden novac.

Slučaj je policiji prijavljen oko 15.30 časova.

„Po prijavi, otišli smo na lice mesta i izvršili uviđaj. Slučaj se vodi kao teška krađa. Radimo na rasvetljavanju slučaja“, rekao je Eljšani.

Prema njegovim rečima, vrata crkve bila su otvorena, pa nije došlo do obijanja. Dva, za sada nepoznata lica, odnela su novac koji vernici ostavljaju kao prilog.

Eljšani nije izneo detalje o količini ukradenog novca, niti da li je nestalo još nešto iz hrama.

Autor: S.M.