U proteklim godinama javnost u Srbiji potresli su slučajevi nestanaka koji su iza sebe ostavili mnogo pitanja, neizvesnosti i bola. Imena Filipa Urumovića iz Klenka, Danke Ilić i farmaceuta Milana Đorđevića postala su simboli porodične patnje, ali i šire društvene zabrinutosti zbog okolnosti pod kojima su ljudi nestajali bez traga.

Ratomir Antonović iz Centra za bezbednost istrage i odbranu DBA je govoreći za TV Pink u okviru Jutra sa dušom istakao da nažalost, u Srbiji i dalje postoje slučajevi koji su nerešeni, iako je dosta vremena prošlo.

- Kada su duži vremenski intervali, neizvesno je da li su lica živa. Kod takvih nestanaka, bar u 24 sata se nađe ili telo, ili živo i zdravo lice. Kada je duže vreme, kreće agonija za porodicu - rekao je on.

Kako kaže, u slučaju nestanka Filipa Urumovića, indikativno je da je nestao sa prjateljem iz detinjstva, i veruje se da su imali neki sukob.

- Pitanje je šta je sa Filipom, da li je promenio identitet, da li je učinio nešto sebi. Misterija je i taj telefon, i to je probudilo sumnje da je ipak možda živ... - dodao je Antonović.

Kada je u pitanju farmaceut Milan Đorđević. Antonović kaže da lično misli da je njegov problem najverovatnije bio posao, i da istraga na to treba da se fokusira.

- Imamo čoveka sa idelanom situacijom, dobar brak, otac, sin... Treba proveriti sa kim je radio, sa kim je imao kontakte...Kod ljudi koji rade osetljive poslove, najčešće se problemi vezuju za to upravo. Možda treba tako da se pronađu odgovori, jer privatna sttana priče jeste besprekorna. Ovde mislim da je pokušao da pobegne od pritisaka sa poslovnog polja i da treba tražiti po manastirima... Znamo da su dobili odgovore iz manastira, ali manastiri imaju obavezu da ne otkrivaju identitete svojih iskušenika. Posebno ako je to njihova molba i želja - rekao je Antonović potom.

Slučaj Danke Ilić, postoji manje optimizma, posebno zbog iskaza koji su dati, rekao je Antnonović.

- Tu ima mnogo kontraverzi, ne možemo da kažemo još uvek da je dete ubijeno, jer nema dokaza. Tretiramo je da je nestalo lice, ali svi tragovi ukazuju da je lišena života. Imamo dvojicu okrivljenih, ali očigledno da se krivica bazira na onom datom iskazu, pa opozvanom... Možda je dat pod pritiskom javnosti, ili nekog drugog pritiska - naveo je Antonović.

Nema DNK dokaza, nema materijalnog dokaza da je dete bilo u vozilu, nastavio je Antonović.

- Dankin nestanak je najčudniji, mnogo je lica, ljudi, stavlja se smunja kom mnogih. Istraga je loše vođena od samog početka - rekao je Antonović.

Autor: D.Bošković