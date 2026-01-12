STEFAN JE UMRO U MUKAMA U POŽARU Objavljen izveštaj italijanskih istražitelja o tragediji u Švajcarskoj: Žrtve nađene na dnu stepeništa, BORILE SE DA IZAĐU

Prema izveštajima italijanskih istražitelja, stepenište u klubu "Le Constellation" postalo je smrtonosna zamka za najveći broj žrtava strahovitog požara - čak 34 od ukupno 40 nastradalih pronađeno je ispod stepenica.

U požaru koji je izbio u novogodišnjoj noći u Kran-Montani život je izgubilo 40 ljudi, mahom mladih. Među poginulima je i Srbin Stefan Ivanović, mladić koji je radio kao obezbeđenje u baru.

Srbin Stefan Ivanović stradao je nakon što je pomagao mladima i vadio ih iz vatre, ali nije uspeo da izbavi sebe.

Stefan je u subotu sahranjen u svom rodnom selu Jajčić kod Ljiga.

Posebno kobnu ulogu u ovoj tragediji, prema navodima italijanskih istražitelja, imalo je stepenište u baru "Le Constellation". Kako se navodi u izveštaju, čak 34 od 40 žrtava pronađene su upravo na tom mestu.

Međunarodni tim istražitelja obišao je bar "Le Constellation" 4. januara, tri dana nakon tragedije, prenosi italijanski list "Il Giornale". Tela stradalih, prema tim navodima, pronađena su nagomilana u podnožju stepeništa, koje je tokom renoviranja 2015. godine suženo.

Žrtve pronađene nagomilane ispod stepeništa

- Trideset četiri tela pronađena su nagomilana u podnožju stepeništa - navodi se u izveštaju. Prema pisanju nemačkog lista "Bild", još tri tela pronađena su ispred prostorije za pušače, dok su preostale žrtve zatečene ispred samog lokala.

Klub "Le Constellation" su 2015. godine preuzeli Žak i Džesika Moreti.

Žak Moreti je, kako se navodi, samostalno izvodio radove na preuređenju lokala. Stepenište koje vodi iz podrumskog dela bara u prizemlje tom prilikom je suženo. Takođe, i plafonska obloga za zvučnu izolaciju postavljena je bez angažovanja stručnih firmi - upravo ona se u kobnoj noći zapalila.

U požaru je povređeno 116 osoba, od kojih se 80 i dalje nalazi u bolnicama. Protiv bračnog para Moreti pokrenuta je krivična istraga. Terete se za nehatno ubistvo, nehatno nanošenje teških telesnih povreda i nehatno izazivanje požara.

Žak Moreti je nakon prvog saslušanja u petak priveden i zadržan u policijskom pritvoru zbog sumnje da bi mogao da pobegne. Njegova supruga Džesika Moreti i dalje se brani sa slobode.

Autor: S.M.